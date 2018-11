Verdens beste ost, - kan den produserast med eit giftdeponi som nabo?

Leserinnlegg

Som ein av grunderane bak ostesuksessen Kraftkar er eg svært betenkt. Kraftkar vart i 2016 kåra til verdens beste ost samtidig som den også i konkurranse med 28 tidlegare vinnarar vart kåra til verdens beste ost som nokon gong er produsert, - champion of champions, best ever, under World Cheese Awards i San Sebastian i Spania. Med eit slik omdømme er vi svært bekymra for å få eit gjenvinningsanlegg for uorganisk farleg avfall som nabo!

Omdømme er eit norsk begrep som har opphav i norrøne «umdømi». Begrepet i dag benyttes stadig meir i betydninga rennome, omtrent slik det engelske begrepet «image».

Alle seriøse bedrifter, organisasjonar og offentlege etatar lagar sine planer for merkevarebygging og for å bedre sitt omdømme. Og det har vakse fram ei rad med firma og PR byrå der omdømmebygging er hovedoppgåva.

Etablering av eit «giftdeponi» i nærleiken kan gjera god omdømmebygging pedagogisk svært vanskeleg, - og eit større eller mindre uhell kan få katastrofale følger for omdømmet.

Det tek lang tid å etablere eit godt omdømme, - men det kan raskt øydeleggjast...

I og rundt Tingvoll/Sunndalsfjorden har vi anerkjente aquabedrifter, kanskje Norges flottaste reiselivsbedrift og lokalmatbedrifter i verdensklasse, - det kan vanskeleg kombinerast med vertskapsrolle for gjenvinning av uorganisk farleg avfall !

All menneskeleg aktivitet, - og da spesielt med tekniske og kjemiske prosessar KAN gå galt. Ei utarbeidd risikovurdering frå tiltakshavar konkluderer med at risikoen er tilfredstillande, men for alle oss andre næringsaktørar i og rundt fjordsystemet er dette totalt uakseptabelt !

Dagens media «jaktar» i flokk ved alt som kan vinklast negativt… Ved eit uhell kan dette bli katastrofalt også for andre bedrifter i nabolaget i og rundt samme fjordsystem, eller for Norge som nasjon om det for eksempel gjelder lakseeksport…..

Tiltakshavar sin reklamering med nye arbeidsplassar verkar for oss underleg når vi veit: Dagens arbeidsplassar i og rundt fjordsystemet kan bli satt i spill,- og det store vekstpotensialet vi har innafor lokalmat, reiseliv og bioøkonomi vil ikkje bli realisert. Valget bør vera enkelt…….

Gunnar Waagen, styreleiar i Tingvollost AS

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook