Jeg er enig i Reiten at hensynet til innsatte veier tyngst, men det er ingen logikk i at dette gjør at man bør prioritere et nytt fengsel på Digerneset. Tvert imot.

Den raskeste, rimeligste og enkleste måten å få på plass fengselsplasser, slik at også kvinner kan sone i eget fylke, er ved Hustad Fengsel. Dersom Steinar Reiten hadde lest Mulighetsskissen som ble presentert for Mørebenken nå i oktober, så hadde også han sett den muligheten. Problemet er at man allerede har begynt en fogderistrid uten å se på hvilke potensiale som ligger på Hustad.

I mulighetsskissen for Hustad Fengsel skisseres det blant annet at de 32 plassene med lavere sikkerhet kan reduseres til 16, samt at det innenfor allerede eksisterende bygningsmasse er mulig å utvide med 20 plasser med høyere sikkerhet for 1/3 av prisen det koster å bygge helt nye celler i et nytt fengsel.

I mulighetsskissen foreslås det også en flytting av rusmestringstiltaket til lavere sikkerhet, da det vil styrke kvaliteten blant annet fordi det blir enklere nettopp å involvere familie og nettverk i behandlingsarbeidet.

Med flytting av rusmestringstiltaket vil fengselet ha kapasitet til 48 plasser, fordelt på to lokasjoner som enkelt kan deles av til spesialenheter. Det gir mulighet for å kunne ta imot f.eks. kvinner. I tillegg kan man altså utvide med 20 nye plasser på høy sikkerhet innenfor eksisterende bygningsmasse.

Hustad fengsel har i tillegg et betydelig arealmessig potensiale for videre utbygging. Øst for hovedbygget er det plass til luftegård for nye celler i dagens bygg og eventuelt påbygg for ytterligere utvidelse ved avdeling for høyere sikkerhet.

At Reiten mener plasseringen på Hustad er problematisk er ikke annet enn provoserende.

Nettopp på grunn av den strategiske plasseringen har Hustad fengsel god tilgang til høyt kvalifisert personell, samt at det ligger strategisk til i forhold til innsatte fra hele Møre og Romsdal.

Jeg gjør Reiten oppmerksom på at avstand mellom søre Sunnmøre og Hustad er det samme som avstanden mellom nordre Nordmøre og Digerneset.

Samtidig har en på Hustad en samlokalisering med politiet sin ATK-sentral. Her ser man også på mulighet for å bygge et felles administrasjonsbygg. Det vil gi betydelige synergier i form av samhandling, samarbeid og faglig utvikling og effektiv ressursutnyttelse.

Ingen bestrider behovet for oppgradering av Ålesund Fengsel. Møre og Romsdal har 33 fengselsplasser pr. 100.000 innbyggere, mens landsgjennomsnittet er 75. La oss derfor håpe at Konsekvensutredningen for Vestlandet kommer til at det er behov både for utviding av Hustad og nye celler i Ålesund.

Tove Henøen,

Ordfører i Fræna

