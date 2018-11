Hjerneslag rammer også unge

Leserinnlegg

Takk til overlege Bernd Müller ved Molde sjukehus som i et innlegg 31.oktober oppfordrer til å satse på slagbehandling. Vi deler hans synspunkter på hvor viktig dette er, og hvor avgjørende det er at alle som får mistanke om symptomer på hjerneslag umiddelbart ringer AMK 113.

Som representanter for unge slagrammede og pårørende, og som en del av landets største brukerorganisasjon for disse gruppene, LHL Hjerneslag, ønsker vi å nyansere og å supplere Müllers innlegg.

Når han skriver at "Verdens slagdag" 29. oktober gikk nesten ubemerket hen, er ikke det helt riktig. LHL Hjerneslag, LHLs lokallag rundt om i landet og vi hadde flere markeringer. Her i fylket var LHL Hjerneslag Ung Nordvestlandet med i innslag i NRK Møre og Romsdals morgensending, og vi fortsatte med informasjonsstand ved Ålesund sykehus. At vi alle kan gjøre mer, er vi enig i. Det er ambisjonene for kommende år.

I Müllers omtale av hvem som kan få hjerneslag, leser vi det slik som at han har de over 65 år i tankene. Her vil vi legge til at 20 prosent av de som får slag er unge og i yrkesaktiv alder. Det er disse vi i LHL Hjerneslag Ung Nordvestlandet representerer.

Alt det som ble oppramset opp i Müllers innlegg er riktig, men når hjerneslaget rammer familiemødre eller – fedre, så rammer det så utrolig hardt! I mitt tilfelle så må min familie og jeg leve med konsekvensene slaget har gitt i årevis fremover – sammen. Jeg må følge opp mine døtre i deres aktiviteter til tross for at jeg ble satt tilbake av slaget. Jeg må trosse flere av mine utfordringer for at min kone ikke skal belastes for mye, og de må ta hensyn til meg når "nok er nok". Tapslista for familien er stor – både sosialt og økonomisk.

Også barn får hjerneslag. Det er derfor LHL har opprettet LHL Hjerneslag Barn og Ungdom. Riktignok er ikke den gruppen stor, men behovet for støtte og felleskap er det.

Vi er glad for at Müller er så klar på at det eneste riktige ved mistanke om hjerneslag, er å ringe AMK 113. Men for å gjøre det, er det viktig å kunne symptomene på slag. Vi minner derfor om hovedsymptomene som Helsedirektoratets kampanje Prate, Smile, Løfte beskriver: Får du plutselig problemer med en eller flere av disse handlingene, så ring 113 umiddelbart. Det kan være hjerneslag.

Nå skal LHL Hjerneslag Ung Nordvestlandet delta i den store nasjonale dugnaden for å videreføre kampanjen, som LHL har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å koordinere.

Nils Espen Lilleheim, talsperson LHL Hjerneslag Ung Nordvestlandet

