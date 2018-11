Hva skjer angående KIWI-krysset?

Leserinnlegg

Nesten hver uke hører vi om små og store uhell som har skjedd i dette etter hvert så berømte KIWI krysset i Malmefjorden. Nå har det skjedd igjen og det er bare flaks at det ikke hittil har gått liv. Folk i nærmiljøet er irritert og det med sin fulle rette .De er livredde for at det skal gå liv og helse ,for seg selv, sine , bygdas barn og ungdom og for sine sambygdninger der inne.

Med et stort byggefelt og industri område der, burde de ha hatt en trygg og sikker inn og utkjørsel til en sterk trafikkert hovedvei fra Molde, Eide og Fræna. En sikkerhet lagt til rette for mange år siden.

Fræna-ordføreren krever utbedring av ulykkesutsatt kryss i Malmefjorden – tirsdag smalt det igjen – Det haster med rundkjøring eller tiltak Krysset inn til storhandelområdet i Malmefjorden har lenge vært ansett som farlig. Tirsdag smalt det igjen. Fræna-ordføreren krever nå store tiltak. Men trolig blir det ikke gjort noe som helst på flere år.

Krysset har vært høyt på planen både fra Kommunens side og i TT. Vi ønsker oss rundkjøring og det fort. Fylket er godt informert, men blir satt hele tiden på vent. Men har vi tid til å vente ? Hva med utbyggingen der?

Utbygging på industriområdet er også «satt på vent» pga det trafikkfarlige krysset og enda verre blir det med et nytt ,stort byggefelt i nærområdet i tillegg. Har vi råd til å vente?

Fire til sjukehus etter trafikkulykke i Malmefjorden Ambulansehelikopter hentet en skadd, tre andre sendt til sjukehus med ambulanse. Politiet vil ha kontakt med eventuelle vitner.

Nei ,nå må de rette instansene sette seg ned og tenke sikkerhet, i stedet for kroner og ører og det fort. Her er det ikke penger man kan spare, men liv!

Med hilsen Inger Lise N.Skogstad

Hustadvika FrP