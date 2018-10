Svada fra Frp

Leserinnlegg

Fylkesleder og gruppeleder i Møre og Romsdal FrP, Frank Sve, kommer i sedvanlig stil med negative personalkarakteristikker om sine kritikere. Dessverre makter Frp ikke å kommentere våre viktigste momenter.

Frps fylkesleder mener vi ikke tar oss bryet med å sette oss inn i de sakene vi omtaler. Fylkeslederen selv demonstrerer at Frp ikke evner å se hva vi faktisk har skrevet, men argumenterer isteden mot utsagn vi ikke har kommet med.

Ikke minst utenfor Frp har de fleste en forståelse av at det er fylkestinget som har prioritert fjordkryssingene Nordøyvegen på Sunnmøre som nummer 1 og Todalsfjordkryssingen på Nordmøre som nummer 2. Vi har ikke hevdet at dette er Frps sitt verk, ei heller kritisert en slik prioritering.

Frps fylkesleder argumenterer så med at siden det ikke er prioritert noe til Romsdal, så er det kun Sunnmøre og Nordmøre som er under press, hvis økonomien ikke strekker til. Den som står bakerst i køen blir ikke berørt, i hvert fall ikke på lang tid, og er derfor ikke verd å nevnes. Frp mener de arbeider for hele fylket, selv om Romsdal står bakerst i køen og derfor ikke fortjener samme omtale som resten.

Frp lister så opp en hel rekke veiprosjekter i fylket, og poengterer at enkelte sågar er i Romsdal, prosjekter som det er bred enighet om på fylkestinget, noen også fra NTP, men tillegger seg selv æren for disse prosjektene. Selvskryt er som regel oppriktig, selv om det ikke alltid er fortjent.

Og her slutter Frps fylkesleder, som mener resten av vårt innlegg ikke behøver kommenteres. Frp hevder vi bedriver vendetta mot Frp og resten av fylket, utenom Romsdal. Det er trist at Frp ikke greier å argumentere mot det vi faktisk har skrevet, men mot fiktive utsagn ingen stiller seg bak, istedenfor å imøtegå momentene i vårt innlegg. Mange vil hevde det var som forventet fra Frp.

Rasmus Rasmussen, Terje Sundsbø, Molde

