Leserinnlegg

Leiaren i RB framsett den 19/10 ein påstand om at vi som fylkespolitikarane ikkje ynskjer informasjon ang kostnadane ikring Nordøyvegen, det er direkte feil.

Nordøyvegen er grundige utreda, svært grundige utreda. Ikkje eit einaste fylkeskommunalt prosjekt har vorte gjennomgått så grundige, og det skulle berre mangle då dette er det største.

Kva er kostnadane?

Det blir framsett som om det er divergens imellom fylkespolitikarane, Plannemnda for samferdselsbygging og fylkesrådmannen ang dette. Det er det overhode ikkje grunnlag for å påstå.

Anboda vart lyst ut, med eit kostnadsanslagene på 2,2 milliard kr. Anbodet kom inn, og fasiten var 3 milliard kr. Dette er lagt inn av Statens vegvesen byggeledelsen for Nordøyvegen, der det er satt inn fylgjande totalkostnad for prosjektet:

* byggherrekostnad, medgått frå 2008- : 376 964 mill kr.

* Forberedande entreprise : : 63 898

* Kontrakt K5 Skjetten- Hanøya. : 3 727 037

* K 6 elektroentreprise. : 300 000

Sum før usikkerhet. : 4 467 899 million kr

* usikkerheit avsetnad. : 424 621

Total sum : 4 892 520

Ny styringsramme inkl MVA. 4 900 000 million kr.

Dette er kostnaden, oppsett av dei mest kompetente fagfolka vi har i dette landet i Statens vegvesen, som også er byggeleiing for dette prosjektet.

Vidare er mine berekningane slik:

MVA kompensasjonen er ca 900 mill kr i dette prosjektet, som vi får attende. I tillegg er det pr no, omlag 1,8 milliard kr i andre inntekter til prosjektet iform av bompengar, støtte frå nye Ålesund, RDA tilbakeføring frå Haram og Sandøy, rentekompensasjon, støtte frå IP huse, hurtigbåt underskot, her er også potensiale for auka bompengeinntekter med justert proposisjon seinere om ein ynskjer.

Dette gjev ei ramme netto, på ned mot 2 milliard kr, som er i tråd med det nivået som vi har hatt og som er vesentlig lågare en ferjekostnadane vi har i dag og for framtida i området.

Fylkesrådmannen forsøker på eit uforståeleg vis, å framstille det som om at kostnaden ikkje er ein auke i prosjektet med 800 mill kr jamf fasiten i anbodet, men tall som fylkesrådmannen konstruerer sjølv, heilt ut av det blå.

Fylkesrådmannen aukar opp dei 800 mill kr med ny usikkerheitsramme på nye 10%, sjølv om byggeleiinga har sagt at dette alt ligg inne og det er dette ein behøver. Usikkerheitsavsetnad vart lagt inn FØR en viste fasiten i anboda, no har ein fasiten på dette, men STVV meiner det er greit å ha det som er lagt inn i kostnadsanslagene med 426 mill kr, og at dette er tilstrekkelig.

Kva anna fylkesrådmannen har lagt inn for å kome opp i svimlende summar som 1,4/1,6 milliard kr og ikkje jamf anbodet på 800 mill kr, er form meg berre aldeles håplaust.

Prosjektet er klart til oppstart, ein gedigen byggeleiing er på plass og Statens vegvesen er klar, berre vi i Plannemnda for samferdselsbygging klarer å dekke inn mest mulig av gapet i anbodet på 800 mill kr. Dette kjem vi til å leggje fram i utvalgte og send vidare til samferdselsutvalget, fylkesutvalg og fylkesting så snart som råd.

Dette er situasjonen, og det er heller ikkje slik leiaren seier at dette prosjektet på nokon måte kan samanliknast med til dømes Fannefjordtunellen. Her vart det IKKJE sett av tilstrekkelig med vedlikehaldskostnadar kvart år etter bygging, slik at ein slapp den store renoveringssituasjonen . I Nordøyvegprosjektet setter vi av fleire titals million kr årleg til løpende vedlikehold, akkurat for å kunne unngå desse enorme skippertaka og totalrenovering etter kvart.

Detter er også grunnlaget for at fylkestinget har vedteke at renovering IKKJE skal takast med i denne eller andre investeringssaker.

Frank Sve

fylkesleiar og gruppeleiar i Møre og Romsdal FrP.