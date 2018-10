Equal Pay Day 19. oktober

Leserinnlegg

Så er vi der igjen, dagen der kvinnedominerte høgskolegrupper i offentlig sektor, jobber «gratis» resten av året. Det er forskjellen mellom mannsdominerte yrker i privat sektor, og kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor, som ellers har like lang utdanning.

Tenk deg om alle som skulle velge høyere utdanning hadde fått et informasjonsbrev fra staten, om at du har nå valgt en utdanning som gir deg 20% mindre lønn enn om du velger å ta en fireårig utdanning innen privat sektor? Forskjellen blir også kalla likelønnsgapet, den gjør at når en mann tjener 100 kr, så tjener kvinner med lik utdanning 80 kr.

På Island så har man endret dette for noen år tilbake, og menn og kvinner med lik utdanning tjener der like mye. Norge var en gang et foregangsland på likestilling, men har saktet akterut. Det ser ikke ut til at det hjelper at statsminister og finansminister er kvinner i Norge heller? Forskjellene har stått stille i mange tiår nå, og dette problemet kan ikke løsest gjennom tariffoppgjørene, men staten må ville være med å bidra for å dra dette i land.

Equal Pay Day arrangeres verden over, så Norge er ikke i en spesiell situasjon. Norge har vært et foregangsland innen likestilling på mange områder, men nå har Island gått forbi for å vise veg for andre land i Norden. Likestillingslandet Norge har sakka akterut, og ser ikke ut til å sette fokus på likelønn og likestilling slik som før.

Unio har funnet ut at den 19. oktober symboliserer en dato, der våre medlemmer jobber «gratis» ut året, om vi sammenlikner oss med mannsdominerte grupper med like land utdanning. Likelønnsgapet tilsier at kvinner kunne lagt ned arbeidet denne dagen og tatt fri resten av året. Konsekvensen hadde blitt dramatisk. Likevel lar samfunnet denne uretten gå videre.

Likelønn handler om å sammenligne kvinners lønn og menns lønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingsloven § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønn skal fastsettes på samme måte, uavhengig av kjønn, basert på kompetanse, ansvar, anstrengelse og arbeidsforhold. Retten til likelønn gjelder uavhengig av om arbeidet tilhører ulike fag eller om lønna reguleres i ulike tariffavtaler.

Likelønn i Norge handler om mer enn lik lønn for likt arbeid: De mannlige og kvinnelige sykepleierne som møtes i korridoren på sykehjemmet eller sykehuset, følger den samme lønnstien. Og lærerne som treffer hverandre på lærerrommet, kan godt synes de får for lite betalt for jobben de gjør, men de har i alle fall omtrent den samme lønnen.

Kvinnelige studenter har lenge vært i flertall ved universitet og høyskoler. Nå er det også kvinnene som tar flest doktorgrader. Med sin kunnskap og kompetanse vil utdanningsgruppene være i front når Norge skal omstilles og fornyes. Hvorfor skal de danne baktroppen når det gjelder lønn?

Ingen regjering, verken blå, rød eller rødgrønn, har klart å gjøre noe for å minske lønnsgapet.

Faktisk har lønnsgapet vært like stort siden Gro Harlem Brundtland var statsminister på midten av 80-tallet. Kvinner tjener systematisk mindre på å ta høyere utdanning enn menn. Det er faktisk slik at likelønnsgapet vokser med utdanningsnivå.

Om vi ser på lønnsstatistikken, har det vært en forskjell mellom kvinne- og mannslønn på om lag 15 prosent i lang tid. Når det gjelder kapitalinntekter, vet vi at de er mye skjevere fordelt. Det er mennene som eier mest, og dette slår også ut i denne inntektsstatistikken som er presentert gjennom skattelistene. Penger er makt, så det vil ligge mye likestilling i en jevnere fordeling av både inntekt og kapital.

Å forklare likelønnsgapet med at kvinnene velger feil yrker og arbeider i offentlig sektor er uholdbart. Og enda verre blir det når enkelte slår seg til med en slik forklaring. Det trengs mange tiltak, og vi utfordrer både oss selv, politikere og arbeidsgivere.

Norge vil framover ha stort behov for yrkesutøvere med lang utdanning – ikke minst i offentlig sektor. Det å fortelle ungdommen at de velger feil dersom de utdanner seg til viktige yrker i offentlig sektor, kan få alvorlige konsekvenser.

Det er altså ikke valgene det er noe feil med. Det er lønnsstrukturen og samfunnets vilje til å lønne disse på en måte som minker likelønnsgapet.

Ståle Evald Ræstad,

Fung. fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal

