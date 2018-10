Frp vil utradere Romsdal

Leserinnlegg

Fylkesleder og gruppeleder i Møre og Romsdal Frp, Frank Sve, hevder at Sunnmøre og Nordmøre er under sterkt press. Grunnen er at Frp mener finansieringsmodellen for fjordkryssinger er i ferd med å endres, slik at viktige fergeavløsningsprosjekter på Sunnmøre og Nordmøre kommer i fare.

Argumentet mangler enhver logikk – finansieringsmodellen er ikke spesifikk for Sunnmøre og Nordmøre, den gjelder også Romsdal. Og i Romsdal finnes også slike prosjekter som vil bli rammet. Dette faktum nevnes, men ignoreres når konklusjonen trekkes. Hvorfor utelater Frp at også Romsdal settes under press?

Frp er misfornøyd med at fylkesrådmann Guttelvik har bedt om utredninger for å belyse framtidige kostnader med Nordøyvegen, som allerede er vedtatt. Anbudsbeløpene overskrider imidlertid vedtatt investeringsramme, og fylkeskommunen vil kunne ende opp med store problemer med å betjene sin gjeld. En gjeld som allerede før Nordøyvegen er tatt hensyn til er så stor at det må kuttes i låneopptakene. Likefult hevder Frp at Nordøyvegen ikke vil påvirke andre aktiviteter hos fylkeskommunen.

Frp ønsker faktisk ikke at fylkespolitikerne skal få en analyse av kostnadene ved Nordøyvegen, partiet vil selv styre hva slags informasjon som skal utredes. Frp hevder at politikere som ikke vil styre andres tilgang til slik informasjon har abdisert som politikere. Frp vil derfor stemme mot bevilgninger til disse utredningene: «Jeg skal forfølge disse konsulentrapportene og sørge for at det blir kuttet der det skal kuttes. Jeg kommer ikke til å bevilge en krone til disse rapportene», sier Frps fylkesleder.

Frp ser på dette som en omkamp om Nordøyvegen, og motsetter seg at fylkeskommunen skaffer seg innsikt i framtidige kostnader for å sikre en god økonomistyring i fylket. Omkamper er ellers Frp sitt varemerke. Frp gikk i sin tid sterkt inn for Møreaksen, men ønsker nå isteden å utrede Romsdalsaksen til samme nivå. Utredninger som dermed vil koste mange millioner og ta mange år, og således medføre en utsettelse av fergeavløsningsprosjektet over Romsdalsfjorden.

Det virker dessuten helt uforståelig at Frp er imot utredninger av fremtidige kostnader av Nordøyvegen, men krever nye fulle utredninger av Romsdalsaksen, hvor utredningskostnadene er det mangedobbelte. Det er like uforståelig at fylkespolitikerne i Frp går imot Møreaksen, som ikke koster fylket en krone. Frp vil isteden ha en løsning som tvinger 6000 øyboere i Aukra og Misund til fortsatt ferge, mens de altså kjemper innbitt for at langt færre brukere skal få fergeavløsning med Nordøyvegen. Og det til en mye større kostnad for fylket, som vil måtte utsette mange andre prosjekter på grunn av for stor lånegjeld.

Frp mener at Nordøyvegen på Sunnmøre og Todalsfjordkryssingen på Nordmøre er totalt skrinlagt hvis fylkesrådmannens vurderinger får gjennomslag. «Skjer dette, kan Sunnmøre berre begynne å søkje seg til Vestlandet og Bergen, og Nordmøre vil meir enn gjerne gå mot Trøndelag» hevder Frp. Fylkeslederen i Frp innrømmer at han faktisk tidvis angrer på å ha kjempet for å opprette Møre og Romsdal som egen region.

Slikt åpenlyst spill med fogderimotsetninger avslører at Frp er et rendyrket opportunistisk parti, og fullstendig uansvarlig. Partiet satser kynisk på å sanke stemmer på Sunnmøre og Nordmøre, og ofrer Romsdal. Tidligere sanket Frp mange stemmer ved å kjempe for Møreaksen, nå fyrer de opp i fogderimotsetningene for å sanke enda flere stemmer ved å gå imot det de tidligere var for.

I denne kampen benytter Frp «hemmelige» utredninger om Romsdalsaksen, og sjikanerer de som forsøker å få innsyn. Ser vi et mønster her, hvor Frp ønsker å styre andres tilgang til informasjon? Frp har lite til overs for «konsulentar med millionvis av kroner i ryggen som skal fastsette 'sanninga'». Hvis Frp ikke har tiltro til slike konsulenter som har utredet Møreaksen, så er det merkelig at Frp vil benytte de enda en gang, nå for å utrede Romsdalsaksen. Da er det plutselig ikke noe problem å benytte seg av disse konsulentene med millionvis av kroner i ryggen.

En skulle ønske det var oppsiktsvekkende at en fylkespolitiker vil splitte et fylke han tidligere ønsket å samle. Men Frp sine stadige opportunistiske utspill og omkamper gjør dette langt fra oppsiktsvekkende. Derimot gir det innsikt i og forståelse for den motvilje som hersker i Krf mot å samarbeide med Frp. Frp viser at de rett og slett er upålitelige og ikke skikket til politisk makt. Da er det også forståelig at Krf vil felle dagens borgerlige regjerning hvor Frp sitter.

En ting har Frp dog rett i: «Ryker samferdsel og infrastrukturbygginga her i fylket, så ryker Møre og Romsdal fylke som eigen region.» Men det er Frp som sørger for at infrastrukturbyggingen svikter. De vil utsette fergefri forbindelse over Romsdalsfjorden, selv om forbindelsen ikke koster fylket noe, og gjøre 6000 øyboere i ytre Romsdal permanent avhengig av ferge. Samtidig vil Frp trumfe gjennom investeringer på Sunnmøre som setter fylket i slik gjeld at andre store prosjekter må utsettes. Ryker økonomien, ryker fylket.

Rasmus Rasmussen, Terje Sundsbø, Molde

