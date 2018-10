Fnysende fylkespolitiker som «klikker i vinkel»

Leserinnlegg

Enda en gang truer Frank Sve med mistillit til fylkesrådmannen i forbindelse med utredninger før endelig behandling av Nordøyvegen. Dette gjøres i media, mistilliten er så sterk at han i en kronikk i fylkets aviser ber bokstavelig talt om fylkesrådmannens avgang. Der tør jeg påstå at Sve drar sin rolle som fylkespolitiker litt vel langt, og at et slikt forslag og angrep på administrasjonen i fylket neppe vil få flere enn Frp sine 5 av 47 stemmer.

I flere leserinnlegg den siste tiden kommer Sve med uttalelser som at fylkesrådmann trenerer og helst vil stoppe Nordøyvegen, og at om ikke denne nå blir bygd, står hele Møre og Romsdal i fare og all samferdselsutbygging kan umiddelbart stoppes. Han sier også at fylkesordfører legger lokk på diskusjon i Fylkestinget, og påstår at det er med vitende vilje at saken ikke kommer opp til behandling. Og skjeller ut fylkesrådmannen for å ville innhente konsulentrapporter og utredninger han ikke har blitt bedt om. Ingen politiske vedtak sier Sve, det er kun fylkestingets vedtak som gjelder.

Joda, Sve har rett i det, at det er Fylkestinget sine vedtak som gjelder, men i forkant, og i etterkant har Plannemnda for samferdselsutbygging, der Sve er leder, leder Sørheim og nestleder Nordset i samferdselsutvalget sitter også ved bordet. Nemnda ber om en del tillegsutredninger, og de er ikke få, og heller ikke små.

På møte i plannemnda 28.06.18 ber de om sak til fylkesutvalget med spørsmål som skal besvares:

– Kan Stortinget godkjenne 40 års bompengeinnkreving for Nordøyvegen, og hva vil det bety i auka inntekter?

– Kan Stortinget godkjenne at underskott/tilskott til hurtigbåttilbudet bli lagt inn som delfinansiering av prosjektet på samme måte som ferjeavløsningsordninga?

– Kan kommunane sikre auka inntekter til prosjektet og i tilfelle kor mykje?

– Kan næringslivet sikra inntekter til prosjektet og i tilfelle kor mykje?

– Kan prosjektet reduserast - evt at deler av prosjektet blir utsett?

– Kva vil kostnaden med å avslutte prosjektet vere?

– Kva er kostnadene med ferjedrift i fremtida?

– Kan staten bidra med midler til prosjektet?

Fylkesutvalget fikk en del svar som var utsjekka på møte den 02.07.18, og med beskjed om at resterende er under arbeid.

Neste møte i Plannemnda den 30.08.18 var det igjen Nordøyvegen som stor på plana med informasjon og orienteringer. Der ba nemnda om følgende tilleggsutredninger:

1. Plannemnda ber om at det også blir utarbeid ei kontantstrømanalyse som tek omsyn til prisstigninga.

2. Plannemnda ber om at det blir utarbeid ulike modellar for avskrivingar for å redusere den såkalla pukkeleffekten i fylkeskommune si kontantstrømanalyse.

3. Plannemnda ber om at 0-alternativet blir lagt inn kostnadsoverslag for dagens ferjetilbud i rute 21, men med miljøferjer (dvs to ferjer)

Det har ikke vært møte i Plannemnda etter dette, så de svarene jobber nå Fylkesrådmannen sin administrasjon med. Der har Sve fått svar på hvem som bestiller rapporter og utredninger til administrasjonen. Han ber andre politikere i fylkestinget om å følge med på hva de er med og vedtar, men han må ikke glemme seg selv i denne sammenhengen. Sve var tydelig plutselig overraska over at overskridelsene kunne nærme seg 1,6 milliard og ikke de 800 millioner som har vært omtala. Dette kom fram i møte i Fylkesutvalget 02.07.18 i fylkesrådmannens utgreiing, og burde vært kjent for Sve.

Så vegen videre:

40 år med ferjeavløsningsmidler blir godkjent der veg, bru og tunnel erstatter ferjer, men i sum skal det ikke gis mer i kompensasjon enn kostnader ved prosjektet som erstatter det nedlagte ferjesambandet. Det er vel her dette prosjektet får trøbbel, og i tillegg er det ikke slik at Fylkeskommunen kan få dobbel kompensasjon for de samme byggekostnader, mva-kompensasjon og et evt finansieringsbidrag fra bompenger trekkes derfor fra for byggekostnadene når beregningsgrunnlaget fastsettes. Det er retningslinjer for hvordan dette gjøres og det er en del krav som stilles til søknaden og prosessen. Kravene skal sikre at prosjektet er tilstrekkelig utredet før det gjøres vedtak om ferjeavløsningsmidler. Det er samferdselsdepartementet og kommunaldepartementet som må gjøre vedtak her. Men bompengesøknaden må behandles i Stortinget som pr i dag er 20 år.

Alt dette vet samferdselspolitikerne våre i fylket, og de som sitter i Plannemnda er veldig klar over dette, så det er helt klart derfor alle de ekstra utredningene har blitt bedt om. Og det er her fylkesrådmannen og administrasjonen gjør jobben sin, dette tar tid, og det krever innsikt og kompetanse som overgår de fleste av oss. Allikevel hamrer Frank Sve i bordet og sier at fylkesrådmannen har påtatt seg jobb som ikke er bestilt av politikere.

Er ikke Plannemnda sine 3 medlemmer politikere? Har ikke Plannemnda myndighet til å bestille slike arbeider som nevnt ovenfor? Svaret er helt klart JA, men problemet er at de liker ikke de svarene som begynner å kommer frem, og det er en helt annen sak. Jeg har enda ikke sett alle svarene, men jeg har tiltro til fylkesrådmannen om at de kommer. Sve må hamre videre på, be om enda mere penger fra kommunene, fra næringslivet, be om penger fra staten, be om enda mere bompenger over lengre tid, be om at departement og Storting skal jobbe raskere, og la fylkesrådmannen gjøre den jobben som Plannemnda har bedt om, som kan gi disse svarene.

Så spørs det om det er et tak på hvor mye penger kommunene kan avsette i sine budsjett til prosjektet, hvor mye næringslivet kan bidra ekstra med, og om innbyggerne tåler den belastningen bompengene til slutt vil komme ut med, og om departement og Storting til slutt godkjenner finansieringen, og hvor mye det egentlig blir i ferjeavløsningsmidler og også om det godkjennes 20 år med ekstra bompengeinnkreving dvs 40 år.

Så kommer en liten tankevekker…

I tillegg til alt dette har Fylkestinget sagt at det IKKE skal medtas vedlikeholdskostnader, men i reglement for inntektssystemet for ferjeavløsningsmidler står det klart at «summen med fratrekk av vedlikeholdskostnader for ny bru eller tunnel utgjør ferjeavløsningstilskuddet som blir gitt i 40 år med prisvekst». Det er ikke merkelig i det hele tatt at Fylkesrådmannen må utrede denne saken for å finne ut om det er mulig å sende inn en søknad som er så fravikende. Klart det er politisk ønskelig, men er det praktisk mulig?

Så til bompenger: «bompengeinnkreving gis i 15 år, men kan søkes om utvidet til 20 år», Fylkestinget legger inn 40 år. Så egentlig har Fylkestinget et vedtak som IKKE er gyldig for søknad om midler i dagens reglement, dvs Fylkestinget har forskuttert de svar som enda ikke er kommet på bordet, og det er ikke Fylkesrådmannen sin skyld at svar fra departement og storting drar ut i tid. Det er ikke rart at noen politikere begynner å svette litt ekstra som har gitt ordlyd til vedtakene i samferdselutvalget og fått det vedtatt i Fylkestinget.

Ja, kanskje vi ikke har fulgt godt nok med i timen som Sve hevder og da må vi spørre oss selv, har vi et gyldig vedtak? Må vi be om enda en utredning? Har Fylkestinget selv skjønt konsekvensene av det vedtaket som er gjort? Har vi politikere gjort oss selv en bjørnetjeneste med å være så proaktiv i denne saken? Har vi fått noe annet enn vage forespeilinger fra Storting og eller fra Regjering? Alle skjønner at dette tar tid, og er fristet til å si at det politiske håndverket er ikke så godt som vi tror, men Sve freser fortsatt om mistillit og krever fylkesrådmannens avgang, ikke rart han «klikker i vinkel», forstå det den som kan.

Men sett fra den andre siden, om nå dette prosjektet får innvilget 40 år med bompenger så gagner det jo alle vegprosjekt, da dette vil skape presidens. Alle kan starte på nytt med regnestykkene sine og da vil alle prosjekt kreve at vedlikeholdskostnader ikke skal medregnes i nye bruer og tuneller i veger der ferjeavløsningsmidler gjøres gjeldende i 40 år, om det også får sin godkjenning. Nye utregninger vil vise at staten må inn med mer penger, og bilistene må betale mer bompenger. Vinn vinn for alle vegprosjekt, ikke bare i Møre og Romsdal, men i hele Norges land. Slik forslaget ligger i saken om Nordøyvegen, er det vel også mulig å benytte på Nordmøre og i Sunnmøre, det er bare opp til politikerne å bestille utredninger så ordner det seg. Hvem skal ved neste korsveg gå ut og be om vedlikeholdsmidler i etterkant? Den neste som kan «klikke i vinkel» over politiske vedtak vil kunne bli finansministeren, uansett regjering.

Margareth Hoff Berg

Uavhengig fylkesutvalgsmedlem og fylkestingsrepresentant

