– Bruk sunn fornuft om naustbygget i Røvika

Naustbygg til amfibiefartøy (flybåt) og småbåt på eiendommen gnr. 14 bnr. 39 i Røvika.

- Hadde riktig vedtak for kommunen vært å avslå byggesøknaden?

- Kan kommunen anvise plassering som ikke tjener formålet med bygget?

Den ovennevnte bygge- og reguleringssaken har versert i Molde kommune siden 2010. Det er kanskje farlig å gi seg ut på å ytre synspunkter sett fra utsiden i en sak der saksbehandlingen har pågått i nesten 10 år, og dokumentmengden er ganske omfattende. Jeg mener likevel at både faglærte og lekfolk må kunne tillate seg å mene noe om de hensyn saksbehandlingen med hjemmel i Plan- og bygningsloven skal ivareta, men kanskje også om prestisje, ressursbruk og fornuft. Jeg har selv jobbet med byggesaksbehandling i Molde kommune, og vet at saker kan komme inn i irrganger og blir vanskelige å løse.

Som en bekjent av tiltakshaver har jeg fulgt denne saken fra sidelinjen, og blitt mer og mer overbevist om at det har gått prestisje i saken. Slik saken har blitt omtalt i media synes den å ha beslaglagt store ressurser for forvaltningen - og et bunnløst økonomisk sluk for søkeren, samt kanskje også lite fordelaktig omtale.

Viljen til å løse denne saken på en måte som ivaretar søkerens formål med bygget, og samtidig ivaretar hensyn hjemlet i plan- og bygningsloven, kommuneplan og vedtatt reguleringsplan, nabointeresser, bygde- og naturgitt omgivelser, synes vanskelig å skinne gjennom!

Fra saken ble fremmet har tiltakshaver søkt om å oppføre et naust med formål å huse amfibiefartøy (flybåt) og småbåt. Vanligvis er formålet for naust oppbevaring av båt og tilhørende fiske-/sjørelatert redskap/utstyr. For at byggets formål skal være tjenlig for tiltakshavers behov, må også plasseringen nødvendigvis være hensiktsmessig til formålet. Kanskje ble formålet med bygget ikke forstått / ikke akseptert, fordi det var uvanlig?

Eiendommen gnr. 14 bnr. 39 ble lovlig fradelt til formål byggetomt i 1955, og ble bebygget med hytte, garasje og naust. I Molde kommune har forvaltningen praktisert at slike gamle tomter, som er lovlig fradelt som byggetomter og bebygget, skal betraktes som «byggeområde» i forhold til Plan- og bygningsloven, og tiltak godkjennes som om utbyggingsformålet var angitt i plankartet, dvs. uten dispensasjon. Plan- og utviklingsstyret vedtok også dette som retningslinje for 5 år siden.

Enhet for Byggesak og geodatas negative holdning til saken bygger på Retningslinjer til kommuneplan 2009 – 2020, arealdelen. Innledningsvis står: Retningslinjer under er kun av veiledende karakter og kan ikke brukes som hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen. Retningslinjene gir i forhold til bestemmelsene ytterligere holdepunkt og føringer for praktiseringen av planen.

Under pkt. 18. I dispensasjonssaker for naust gjelder:

I tredje strekpunkt står: - maks bebygd areal og bruksareal skal ikke overstige 50 m2 osv.

Enhet for Byggesak og geodata synes å ha oversett at retningslinjene ikke kan benyttes som hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen.

I det kommunen anførte at det ikke var grunnlag for å godkjenne et naustbygg med størrelse og formål som omsøkt, hadde riktig prosedyre vært å avslå byggesøknaden.

Hensyn som kommunen kunne benyttet som grunnlag for byggetillatelse jfr. Plan- og bygningsloven om størrelse og plassering av naustet synes her å kunne sammenfattes slik:

- hensynet til bærekraftig utvikling

- hensynet til vern av ressurser

- hensynet til bygd- og naturgitte omgivelser

- hensynet til samfunnet (friluftsinteresser og allmennhets rett til ferdsel langs stranda)

- hensynet til de berørte (ma. nabointeresser skal ivaretas)

Kommunens begrunnelse synes å være at de har tatt et standpunkt, og står på dette standpunktet uansett om de ser at begrunnelsen basert på kommuneplanens retningslinjer ikke kan vises til som begrunnelse for avslag, og var slik en villfarelse?

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag (som sette- Fylkesmann) som klageinstans opphevet kommunens vedtak og fattet nytt vedtak hvor det ble gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, pbl. § 1-8 og pbl. § 85 § 70 nr. 2 for oppføring av naustet under en del vilkår som: Arealgrensen for naustet satt til bebygd areal / bruksareal 50 m2, i en etasje, bestemte avstand til nabogrense, og at naustet kun kunne benyttes til oppbevaring av båt og fiskeredskaper, samt andre vilkår for tillatelsen. Fylkesmannens vedtak ble gitt endelig og kunne ikke ankes videre i forvaltningen, jfr. fvl. § 28.

En må spørre om klageinstansen heller skulle avslått byggesøknaden, når ikke instansen kunne godkjenne et naustbygg med størrelse og for formålet amfibiefartøy (flybåt) og småbåt som omsøkt?

Det er over 8 år siden byggesøknaden ble fremmet. Kommunen synes nå å ha akseptert at søkeren har et rettskrav på å få tillatelse til å oppføre omsøkte bygg med plass til amfibiefartøyet og småbåten, med den størrelsen søkeren ønsker, men at bygget ikke kan tillates oppført i naustområdet mot sjøen - derimot anvises bygget plassert på arealet bakenfor byggelinjen mot sjøen. Kommunen ser her ikke muligheten for å dispensere fra arealkravet satt til 50 m2 for naust på området regulert til naustformål. Det er på dette arealet mot sjøen et slikt bygg for amfibiefartøy (flybåt) og småbåt med rimelig fornuft kan plasseres, for transport av fartøyene mellom naustet og sjøen.

Kommunen viser etter min mening liten fornuft ved anvist plassering av ovennevnte bygg til omsøkte formål.

Kommunen anviser i sitt forslag at naustbygget skal rives (demonteres) og oppføres på ny tomt i avstand 4 m bakenfor eksisterende naust, med langsiden vendt mot sjøen, slik at naustporten for småbåt blir vendt mot naboen i vest, og slik at døra til loftet, som nå har tilgang via flat bru til berget på baksiden, blir vendt mot øst der avstanden ned til bakken blir over tre meter. Den stygge lange hangarporten for flybåten, som nå er vendt inn mot skogen på eiendommen, blir ved anvist plassering vendt mot sjøen. Grantrærne foran må fjernes slik at den styggeste siden av bygget blir synlig for alle som ferdes på sjøen og langs stranda. Byggets plassering synes å bli bortimot helt utjenlig til omsøkte formål. Dessuten må 150 m3 naturlig fint svaberg sprenges bort for å få bygget plassert her. Fjellskjæringen som dannes blir stygg og farlig. I stedet for å tilråde å samle de to naustene på hver sin side av nabogrensen, blir byggene spredt. Riving og gjenoppbygging på ny utsprengt tomt vil koste enorme summer for søkeren.

En kan spørre seg hvilken tungtveiende grunner som kan hjemles i Plan- og bygningsloven som taler for å rive (demontere) og gjenoppføre bygget som kommunen anviser, til en bortimot helt utjenlig plassering? Det må være vanskelig å finne en overvekt av tungtveiende hensyn som taler for denne enorme ressursbruken.

Politikerne kan bruke sunn fornuft og skjønn, i motsetning til forvaltningen. Nå synes jeg politikerne her bør bruke sunn fornuft. Jeg er sikker på at de ser at forvaltningens anviste plassering er den minst tjenlige løsningen for søkerens formål med bygget, det er vanskelig å finne en overvekt av hensyn som taler for en slik enormt ressurskrevende løsning. Tvert imot vurderes tiltakshavers plassering utvilsomt som den beste, også i forhold til lovens formål.

Lars Wiik

--------

