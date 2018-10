Ferjefri E-39: Trenger politikere med vilje og visjoner

Leserinnlegg

En ferjefri E-39 er en livsnerve for fremtidig verdiskaping og bosetning langs hele vestlandet på strekningen Kristiansand til Trondheim. De positive ringvirkningene av økt verdiskaping vil også komme resten av landet til gode. Når vi vet at samferdsel og kommunikasjoner er en av de viktigste forutsetningene for næringsutvikling, verdiskaping og attraktive arbeidsplasser, så skulle det ikke være vanskelig å bli enige om at dette er fremtidsrettet bruk av penger. For dette er ikke en utgift, men «såkapital» til investering i fremtidig verdiskaping og attraktive arbeidsplasser.

Skal vår del av landet ikke komme i bakevja, men fortsatt kunne ligge i front og utvikle de mulighetene og den kompetansen som vi har, er det avgjørende at vi har minst like god infrastruktur som de vi skal konkurrere med. Derfor er prosjektet ferjefri E-39 løftet frem. For vårt fylke vil det bety svært mye å få erstattet ferjene over Sulafjorden, Moldefjorden og Halsafjorden med døgnåpne faste samband.

LESERINNLEGG: Hemmelighold av Romsdalsaksen Hvorfor er det ingen som får se kostnadsanslaget og verifiseringen hvis dette ikke er hemmelig? Kan Løvik sørge for at dette blir tilgjengelig?

Vi er nå vitne til at det satses stort på jernbane, og at motorveier rulles ut i stor stil i andre deler av landet. Det er i seg selv bra. Men dersom ikke vi i denne situasjonen makter å holde trykket oppe på vårt prosjekt (ferjefri E-39), så vil veipengene bli brukt andre steder i landet. Fokus bør nå være å kjempe for best mulig prioritet i NTP og bidra til snarest mulig gjennomføring av en ferjefri E-39 – også den delen av prosjektet som går igjennom vårt fylke.

Det har oppstått en diskusjon om kostnader, bompenger og bruk av ulik teknologi/ løsninger. Vi må alltid bruke den mest fornuftige teknologien om det gjelder bygging av broer eller tunneler. Teknologien og nye løsninger er alltid under utvikling. Vi blir sittende handlingslammet dersom vi hele tiden skal vente på fremtidens teknologi og løsninger. Etter min mening er det ingen grunn for oss i Møre og Romsdal å stå med luen i hånden på grunn av betydelige investeringer i E-39 gjennom vårt fylke. Det er heller ikke slik at vi får en «tilgodelapp» fra staten om disse fjordkryssingene ikke blir gjennomført. Nei, nå handler det om å få realisert prosjektene snarest mulig. Og da må vi jobbe samlet videre med de prioriteringer og avgjørelser som er fattet, og utnytte fullt ut de mulighetene som allerede ligger i NTP.

Så vil jeg poengtere at det er helt uakseptabelt om en ferjefri E-39 skal finansieres med en for stor andel bompenger. Da blir ikke prosjektet den livsnerven som den er ment å være. Men i stedet for å utsette gjennomføringen av prosjektet, så må oppskriften være at alle god krefter arbeider for at den statlige finansiering blir så høy at bompenger kun blir et supplement og overkommelig for alle som bruker veien. På den måten får vi en tidsmessig og effektiv hovedferdselsåre samtidig som vi bidrar til å bygge gode bo og arbeidsmarked regioner. Derfor trenger vi nå politikere på alle plan med vilje og visjoner.

Olav Bratland, Stordal

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook