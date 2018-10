Respekt for naturen krever en profesjonell jobb

Leserinnlegg

Ola Fremo argumenterer for dugnad og samarbeid for tilrettelegging i Moldemarka. Jeg argumenterer for at det er resultatet som teller. En skal være uhyre forsiktig når en gjør inngrep i naturen. Men av og til er det nødvendig. Økt trafikk har ført til økt belastning. Det krever tilrettelegging. Når en gjør det må jobben gjøres skikkelig.

LESERINNLEGG JA til frivillighet og samarbeid i Moldemarka! «Det som er helt sikkert er at det ikke finnes en rett metode for tilrettelegging slik Olsen gir inntrykk av i sitt innlegg.»

I alle de årene jeg har gått mellom Varden og Skihytta har en forsøkt mange typer løsninger, stein, grus, fiberduk, planker, etc. Stien øst for Skihytta er et godt eksempel. Her har en på noen hundre meter forsøkt alle disse tiltakene, uten at en kan si at sluttresultatet er blitt så veldig bra.

Nå har jeg aldri sagt, som Fremo påstår at det er bare en fasit. Hadde han lest mitt innlegg ville han sett at jeg berømmer den nye Liavegen (bilvei), veien inn Moldedalen (turvei) og andre tiltak. Problemet er at det hele blir mer krevende når vi kommer opp i fjellet, over tregrensen, som mellom Varden og Skihytta.

Her er en i gang med å steinsette stien. Og her har Fremo rett i sin påstand. Jeg mener at det bare er en fasit – og det er å gjøre det skikkelig og profesjonelt. Det er resultatet som teller. Skal en bevare terrenget og ende opp med en løsning godt innpasset naturen, kan en ikke bare legge noen steiner mer eller mindre tilfeldig i stien.

Dugnad og frivillighet kan være en god idé, men kan ikke aksepteres dersom resultatet ikke blir fullgodt. Derfor er det slik at vi på nesten alle områder av samfunnet bruker profesjonelle aktører. Det bør en også gjøre her. Hvis ikke får vi halvgode løsninger som verken er tilpasset naturen eller vi som bruker den. I så måte kan dugnaden føre til et negativt resultat.

Nå burde dette være innlysende for de fleste. Overalt i Norge er en nå i gang med å tilrettelegge turstier. Se bare på Midsund, Rauma, Geiranger, Bergen, Stryn, og mange andre. Felles for alle er at de setter bort arbeidet til profesjonelle slik at de er garantert en tursti som er funksjonell, og som samtidig glir godt inn i naturen. Jeg kan ikke se noen god grunn for at Molde skal være et unntak.

Kai A. Olsen, turbokforfatter