– Jeg har sett på historia og forstått at Nye Molde må ha en rose som «logo».

Jeg er svært interessert i de pågående kommunesammenslåingene, og spesielt de nye kommunevåpnene, og har plaget komiteene både i ytre og i Molde med skisser.

I ettertid forstår jeg ikke hvorfor jeg ikke tegnet en stilisert redningsskøyte til logo for den nye kommunen i ytre. Selv om jeg har stilt mange spørsmål ved «Christian Bugges» innsats under redningsdåden på Hustadvika er det udiskutabelt at skøyta har seilt inn i kysthistoria med fokke og storseil til topps. Det ikke minst takket være Arnulf Øverlands fantastiske dikt. All denne reklamen har løftet Hustadvika høyt i flere generasjoner, noe som hadde vært godt å starte opp den nye kommunen med.

Ja visst er det noe storslagent og majestetisk over Moldes byvåpen og jeg har mer enn en gang gledet meg over den gode artikkelen i sogelagets årsskrift som nesten er en hyllest til kvalen.

En kunne nesten bli fristet til å lage en flokk med kvaler og håpe på en flokk med kommuner i Nye Molde.

Vi er nok det flotte dyret takk skyldig for sildestimene i fjordene som reddet våre forfedre fra hungersnød på 1740-tallet. Siden har storkvalen stort sett holdt seg til havs, og moldenserne har hatt problemer med å forklare motivet på byvåpenet sitt.

Mange har også lurt på hva tønna som kvalen driver foran seg, inneholder. Kystfolket vet godt at mange av eiketønnene som har drevet i land har hatt innhold vi avholdsfolk ikke snakker høgt om. Det var nok mange dyktige bøkkere «tønnebyggere» i Romsdal, men de hadde en tendens til å følge med sildeinnsiget til nye fjorder.

Silda har ikke var noen trofast gjest i Romsdal. I en periode holdt den seg borte i tretti år. Torsken har nok betydd mer for romsdalingene enn både silda og kvalen. Selv om folk fra vårt distrikt har vært dyktige kvalfangere både i Barentshavet og i Antarktis er det vestfoldingene med Svend Foyn i spissen som har markert seg som storkvalfangere i dette landet, uten at jeg er sikker på at det har tjent dem til ære.

Småkvalfangst med kaldharpun langs våre kyster er mer til å gråte av eller å være stolte av, i hvert fall inntil granaten ble påbudt sist på 1970-tallet. (Havblikk s 13).

Etter min mening er det på høy tid at vi får nytt «våpen». Kommunesammenslåingen er en passende anledning.

Jeg har også vært ute med skisseblokka, og levert et forhastet forslag med tittelen seil, som forståelig nok ikke gikk videre.

Siden har jeg igjen sett på historia og forstått at Nye Molde må ha en rose som «logo».

Hotelldirektør Hanevoll delte ut roser til turistene og innbyggerne, sørget for roseduft langt ut på fjorden der turistbåtene lå oppankret, så streket Bjørnson under det hele med diktet Blomstenes by. Siden har Molde beholdt tittelen Rosenes by i folks bevissthet, noe som blir oppfattet positivt i de fleste miljøer og som kommune og reiseliv har bruk som markedsføring.

Den goodwillen kan vi ikke gi fra oss. Derfor må rose være med i Nye Moldes kommunevåpen, gjerne med Nesset og Midsunds vakre fjell i bakgrunnen (med eller uten foss og trapp).

Jeg håper komiteen gir seg god tid og lar rosen folde seg helt ut.

Leo Oterhals

