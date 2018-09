Møreaksen, god distriktspolitikk!

Leserinnlegg

Det er stor iver ifrå både «nord og sør» for å få ei ny utredning av Romsdalsaksen.

Trist er det då å sjå at øysamfunna si nytte av fjordkryssinga ikkje er med i debatten. Skal vi ifrå Midsund og Aukra komme oss tørrskodde på land, er einaste utveg igjennom Møreaksen.

Nytteverdien av utvida bo- og arbeidsmarknad vil bli ennå større. I tillegg så er Aukra kommune i gang med å koste tilkomsten over Kjerringsundet sjølv. Så denne kostnaden vil ikkje konkurrera mot andre prosjekt, verken mot nord eller sør. Det blir ikkje nokon ny kostnad på prosjektet.

LESERINNLEGG: Skal Møreaksen kunne «snike i køa» her i fylket? Det bør vere klart for alle her i fylket, kva prioriteringar som gjeld i vedteken Nasjonale Transportplan.

For ein senterpartist så dreiar dette seg om god distriktspolitikk. I tillegg til fjordkryssinga for E 39, så kan to øysamfunn få fastlandssamband! Eg spør: kven er det som kan være i mot dette? og i så fall, kor er solidariteten hen?

Vi veit noko om kor vanskeleg det er å bygge bruer. Kan bare nemne Nordøyvegen. Det kan bli vanskeleg med Møreaksen og. Det er eit stort prosjekt og det er «mange om beinet» på store prosjekt også ... Men det er arbeida godt og lenge, og det har gått framover. Det arbeidet må vi ikkje stoppe no.

Dale på plass som samferdselsminister: Avviser ikke Romsdalsaksen Jon Georg Dale låser ikke døra for Romsdalsaksen. – Skal vi klare å realisere hele E39 må vi få ned kostnadene, slår den nye samferdselsministeren fast.

Distrikts- og samfunnsnytta er så stor at Møreaksen er det einaste prosjektet. Vi må stå saman slik at vi får noko til.

Heidi Løklingholm,

kommunestyremedlem Aukra Senterparti

