Legevaktsamarbeid – åpent brev fra fastlegene til kommunestyret i Sunndal

Leserinnlegg

Den norske fastlegeordningen knaker i sammenføyningene. Selv de største byene sliter med å få kompetente søkere til ledige legehjemler. Unge leger velger bort allmennmedisin som karrierevei. De oppgir høyt arbeidspress og krevende vakter, ofte uten støttepersonell, som viktigste årsak. Arbeidspresset har de siste årene økt betydelig uten at rammene for ordningen har blitt justert. Hovedårsaken er samhandlingsreformen, som i praksis har vært en overføringsreform av oppgaver som tidligere ble ivaretatt av spesialisthelsetjenesten.

Helsedirektoratet gjennomførte sist vinter en arbeidstidsundersøkelse som viste at norske fastleger hver uke i gjennomsnitt arbeider 55 timer. I tillegg kommer legevakt.

Rauma og Sunndal er de to eneste kommunene i Møre og Romsdal som ikke deltar i interkommunal legevaktordning. Allerede i dag (med 8 leger i vaktordningen) medfører dette i Sunndal 20 timer legevakt utenom ordinær arbeidstid pr. lege pr. uke. Fra 2020 blir det innført krav om utrykningsplikt for bakvakt når turnusleger og leger uten formell vaktkompetanse har vakt. Sunndal har 6 vaktkompetente leger, og ukentlig beredskapsplikt, utenom ordinær arbeidstid, vil øke fra 20 til 26,5 timer pr. uke. I 2023 fyller 2 av legene 60 år, som gir rett til fritak fra legevakt. Ukentlig beredskapsplikt vil da øke ytterligere fra 26,5 til 40 timer pr. uke for de gjenværende 4 legene; dvs. 80 arbeidstimer hver uke pr. lege (95 timer dersom man legger arbeidstidsundersøkelsens 55 arbeidstimer pr. uke til grunn) når alle vaktleger er tilstede. Ved sykdom, kurs eller ferieavvikling vil belastningen øke ytterligere. 2 av de 4 vaktkompetente legene er gift med hverandre, noe som vil medføre at det blir legevakt i husstanden hver annen kveld, hver annen natt og hver annen helg hele året – med svært begrenset mulighet til å ha fri samtidig.

Oppvekst – og omsorgsutvalget i Sunndal gikk i sitt møte 22. august mot administrasjonens innstilling og gjorde vedtak om at dette mest sannsynlig skal være arbeidsbetingelsene til kommunens fastleger i overskuelig framtid. Med dagens rekrutteringskrise og det faktum at 1/3 av landets fastleger er over 55 år, tror vi det er liten realisme i utvalgets intensjon om å få besatt en eller flere nye fastlegehjemler. Selv om det lykkes kommunen å rekruttere en ny fastlege, vil det gi liten bedring av vaktbelastningen. Også med en ny legehjemmel besatt, vil det være store fare for at Sunndal blir fylkets minst attraktive for nyetablering av fastlegepraksis.

Utvalget har helt rett i at det er viktig med tett og godt samarbeid mellom legevakta og Helse Møre og Romsdals ambulansetjeneste. Dagens samarbeid er godt, men vil kunne bedres ytterligere gjennom felles øvelser for alle nødetatene. Dette vil kreve at det både avsettes tid og at kommunen bevilger penger til frikjøp av legene. Ambulansetjenesten, isolert sett, har i løpet av 10-15 år utviklet seg fra å være en transporttjeneste til å bli en svært kompetent helsetjeneste.

Sunndal kommune samarbeider også med Helse Møre og Romsdal om legevaktformidling. Vi tror det er betydelig risiko for at kommunen må ta legevaktformidlingen tilbake når dagens avtale utløper. Vi vil råde kommunen til å se framtidig responssenter for pleie- og omsorgstjenester i sammenheng med legevaktformidling.

Sunndal kommune er invitert til å delta i et pilotprosjekt med målsetting om å etablere felles legevakt for kommunene som grenser til Molde. Det er liten tvil om at reiseveien vil bli lenger og at det vil bli beredskapsmessige utfordringer. Det er imidlertid heller ikke tvil om at dagens legevaktordning gir sikkerhetsmessige utfordringer både for pasientene og legen. Eksempelvis skal det ikke mye innlevelse til å forstå at en ung kvinnelig turnuslege vil oppleve usikkerhet / redsel når hun skal rykke ut alene midt på natta for å behandle en skadet og beruset mann på et ellers tomt legekontor. En lege som har vært i sammenhengende arbeid / beredskap siden fredag morgen, kan godt bli en sikkerhetsrisiko både for seg selv og pasienten ved utrykning med egen bil til en komplisert akuttmedisinsk situasjon natt til mandag.

Vi tror det er mulig å finne gode løsninger i en interkommunal ordning. Dersom prosjektet skulle vise seg ikke å ha livets rett, vil kommunen fortsatt kunne reetablere egen legevaktordning. Med unntak av Rauma er alle våre nabokommuner allerede med i interkommunale samarbeid, så det er liten tvil om at dette er vår siste reelle mulighet til samarbeid med andre kommuner om legevakt.

Rauma formannskap behandlet tilsvarende sak 28. august og gikk med stemmetallet 7-2 inn for å delta i pilotprosjektet. Forut for de politiske forhandlingene var det en dialogsamtale mellom formannskapet og legegruppa. Det er trist at ikke våre folkevalgte her i Sunndal har sett behovet for å ta denne dialogen med oss som ivaretar legevakta hver kveld, hver natt og hver helg.

Dersom kommunestyret, mot administrasjonens og vårt råd, skulle velge å takke nei til deltagelse i pilotprosjektet, ber vi om at legevakta løftes bort fra fastlegene og etableres som en egen uavhengig tjeneste med uthvilte og opplagte leger som ikke har arbeidet full arbeidsuke (og vel så det) før legevakta begynner.

Dr. Kovan Rasul skal i løpet av våren 2019 starte på ett års utdanningspermisjon for å bli godkjent spesialist i allmennmedisin. Det er krav fra en samlet legegruppe om at dette må på plass innen da.

Sabine Sass, Stefan Sass, Mushtak Alsaadi, Kovan Rasul, Egil Veddeng og Svein Anders Grimstad

