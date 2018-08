Netthandel: Vi sager over grenen vi sitter på

Leserinnlegg

Joda, du sparer penger ved å handle på nettet og kjøpe billige varer fra «Kina». Men – fra og med 2019 ser konsekvensene av vår netthandel ut til at jobben til kona di, mannen din, naboen din, kameratene, venninnene eller barna dine kanskje blir borte fordi vi ikke skjønner vårt FELLES beste. Eller i verste fall – at du mister jobben selv.

I løpet av 2015 og 2016 forsvant cirka 1100 arbeidsplasser fra Molde-regionen (RB 7.7.2018). Heldigvis snudde trenden i fjor og i følge RB fikk vi «6 nye jobber» i løpet av 2017. Men la oss regne litt på konsekvensene av olje/gass-krisen. 1100 jobber er borte og svært mange av dem høyt betalte (over 500.000 og helt opp til over 2 millioner kroner). Men de aller fleste har fått nye jobber, arbeidsledigheten har ikke steget så mye. Jøss så bra, men hva med den totale lønnsnedgangen og konsekvensene for handelen i Molderegionen?

Mange tjente langt over 1 million kroner i olje/gass (særlig serviceingeniører som reiste offshore). De fleste har fått nye jobber i andre bransjer – men til langt lavere lønn. En lønnsnedgang på en halv million fra offshore er ikke uvanlig. La oss si at den gjennomsnittlige lønnsnedgangen bare er på 100.000 kroner. Det betyr at folk i Molde-regionen har grovt regnet 100 millioner (minus skatt) mindre å handle for i 2018. Og hvis den gjennomsnittlige nedgangen er på 200.000 kroner, så er det 200 millioner (minus skatt) mindre å handle for.

Regnskapstallene fra 2017 forteller at altfor mange virksomheter i vår region ligger for dårlig an når det gjelder lønnsomhet, likviditet og soliditet – til å tåle UFORUTSETTE dårlige tider – med fortsatt fallende omsetning.

• Glamox og Fasadeprodukter (Molde) imponerer både med omsetning og resultat

• Bilbransjen; flere sliter med å tjene penger, noen få gjør det bra

• Butikkomsetningen av møbler, el-utstyr, klær og varehandel generelt, falt mye i 2017 og sliter med lønnsomheten

• Bunnpris, Kiwi, Rema og Mega ser ut til å klare seg bra

• Industri/olje/gass; få klarer å snu utviklingen (omsetning/resultat faller videre)

Jeg håper at regnskapstallene fra 2017 betyr at vi har nådd bunnen. Men – hvis det er motsatt, at den negative utviklingen fortsetter i 2018 og 2019, betyr det flere oppsigelser og kanskje nedleggelser – og at butikker/virksomheter som har opparbeidet seg mye kompetanse blir borte.

Molde får over 31.000 innbyggere i 2040 Jobbmarkedet avgjør folketallsveksten I høst får Molde trolig 27.000 innbyggere. Om drøyt 20 år har byen 31.000. – Veksten avhenger arbeidsmarkedet, sier Molde-ordføreren.

Jeg ønsker meg flere lokale butikker med høy kompetanse som kan selge oss de varene vi har behov for og kan stole på – ekte varer med høy kvalitet og høy servicegrad og er villig til å betale litt mer, enn for varer fra utlandet der media nesten daglig sår tvil om ekthet, kvalitet eller service. Så valget er opp til deg og meg. Hvilken vei velger vi?

Ønsker vi oss en Molde by med færre butikker og dårligere utvalg av klær, møbler, sko og hvitevarer/elektronikk? Erstattet av en digital verden dominert av handling via iPad, mobiltelefoner og PC-er der posten kjører varene hjem og vi sitter i sofaen? Og kanskje langt færre arbeidsplasser i byen?

Netthandelen i Norge var på 21 milliarder kroner i 2017 (Økning på 13,5 prosent). Statistisk sett betyr dette at moldenserne handlet for over 100 millioner kroner på nett i 2017. Lønnsnedgangen er det lite å gjøre med, handlevanene våre derimot, er fullt mulig å endre – til et felles beste.

Ole Wille, lokalpatriot

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook