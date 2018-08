Leserinnlegg

For noen år siden ba en NTNU professor alle å ha på hjelm før de gikk inn i et nytt bygg. Han var forskrekket over byggstudentenes mangel på regneferdigheter. I dag leser vi om at Hurtigruteskipet Finmarken har kjørt med tomt svømmebasseng uten grunn. Årsaken var en regnefeil som gjorde skipet 41,7 tonn for tungt. Nå har en visstnok også regnet feil på to nye hurtigruteskip, der en må erstatte stål i de øverste dekkene med aluminium for at skipet ikke skal bli for tungt.

Ullensaker kommune må tilbakebetale 1,2 millioner til 36 ulike bedrifter. Dette hadde de krevd inn i tilleggsgebyr for fettholdig avgiftsvann, men de hadde brukt en faktor som ga en verdi 1000 ganger for høy. Molde kommune roter også med kommaplasseringen. Der la en fram tall over at kommunen bare brukte 37 000 kroner per innbygger per år på ungdomsaktiviteter, 130 000 mindre enn sammenlignbare kommuner. Tallene ble presentert i formannskapet og i lokalavisen før det ble påpekt at det kanskje skulle være kroner og ikke tusen, altså 37 og 130 kroner pr innbygger. Også departementene regner feil. I fjor førte en regnefeil til at Oljedirektoratets anslag over oljeinntekter i Barentshavet ble doblet.

I mange år har lektorer og professorer klaget over studentenes regneferdigheter. Det vi ser nå er kanskje hva som skjer når disse studentene kommer ut i jobb. Da er konsekvensene noe større enn at det blir galt svar på eksamen. I verste fall kan en regnefeil føre til tap av menneskeliv. Vi får håpe at sykepleieren som regner ut hva pasienten skal ha i smertestillende ikke glemmer å dele på 1000. Også at ingeniørene klarer å holde kilo og tonn atskilt når belastningen på broen skal regnes ut.

Den store faren er ikke at det gjøres feil. Det gjør vi alle. Problemet er manglende tallforståelse. Den gang vi som unge ingeniører brukte regnestav måtte vi selv holde orden på hvor mange nuller det var bak svaret. Det fordret tallforståelse. Den samme tallforståelsen innarbeides når vi regner for hånd. Men i dag gjøres alle utregninger av en datamaskin. Da blir vi lett offer for svaret som kommer ut av maskinen. Med god tallforståelse burde en i Molde kommune innse at 37 000 kroner per innbygger ville gi nesten en milliard kroner hvert år til ungdomsarbeid. I hvertfall ingen grunn til å klage, men åpenbart en regnefeil for alle med et minimum av tallforståelse. Det må kanskje aksepteres at en i Oljedirektoratet legger inn et tall i gal kolonne i et Excel ark, men det virker underlig at ingen reagerer på at ett inntektsanslag dobles. Åpenbart mangler en også her tallforståelse.

Det er kanskje et håp om bedring av at en i dag krever minimum karakteren 4 i matematikk for å komme inn på lærerskolen. Så får vi håpe at disse lærerne klarer å gi sine elever et minimum av tallforståelse. Inntil videre bør vi nok være skeptisk til alle tall, og følg gjerne med når sykepleieren regner ut hvilken dose medisin du skal ha.

Kai A. Olsen, professor i informatikk, Høgskolen i Molde, Universitetet i Bergen og OsloMet

