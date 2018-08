MØRE OG ROMSDAL – Hvor går vi? Hva vil vi?

Leserinnlegg

Jeg, som innflytter til Møre og Romsdal, ser et fantastisk fylke. Jeg vil si verdens vakreste fylke, til tross for at jeg da kanskje får hjemfylket Hedmark på nakken. Naturen, folka, aktiviteten, mentaliteten, næringslivet, offentlige velferdsarbeidere og kulturtilbudet er fantastisk! Men NHO sin regiondirektør her i fylket provoserer meg voldsomt i sin kronikk på rbnett 1.august med samme overskrift som her.

Folkevalgt som jeg er, får jeg mange innspill av alle sorter. Fylkeslederrollen i Møre og Romsdal SV gir meg også mange impulser, men da kanskje mer konsentrert gjennom ideologien vår. Regiondirektør i NHO, Torill Ytreberg, er en stemme man skal lytte til fordi hun tar inn impulser og viktige innspill fra næringslivet, i likhet med en drøss andre organisasjoner/foreninger/forum. Men NHO, næringsfora, enkeltdirektører av store og små bedrifter og andre næringsinteresserte bør slutte å opptre som at de på noen måte har enerett på hva som er «riktig retning for samfunnet». Den riktige retningen finner vi sammen, i fellesskap med alle deler av samfunnet.

Ytreberg skryter av vår region, og der er jeg helt enig med henne. De flotte folka og engasjementet i fylket gleder oss begge. Det er ingen smisk! Men så sier hun plutselig at fylket er fullt av kranglefanter. Det er ikke halvfullt, det er ikke enkelte kranglefanter her; hun sier rett og slett det er FULLT AV KRANGLEFANTER. Og disse gir hun skylda for at unge og unge voksne ikke vil flytte tilbake til fylkets kommuner.

Videre viser Ytreberg til at politikere i fylket skal sørge for at vi utvikler oss i riktig retning. Har NHO eneretten til å fortelle hva som er riktig retning? Er hele NHO i det hele tatt samstemt i hva som er riktig retning? Jeg hører nemlig det motsatte, at det er uenighet. Slik jeg ser samfunnet er uenigheten et tegn på at vi ikke har diktatur. Det er demokratisk sunt å kunne diskutere uenigheter og å ha respekt for at folk er uenig med deg. Av og til går det ei kule varmt. Politikk og framtida er full av følelser.

Politikere er stemt fram av folket med disse politiske synene og følelsene, uansett tema og resultat. Politikerne har et ansvar i å stemme for og kjempe knallhardt for hva de har gått til valg på. Og politisk sett står et vedtak kun til et nytt vedtak er fattet. Ingen tog er gått før toget i det hele tatt har ankommet. Skjønner?

Med min politikerhatt vil jeg be NHOs regiondirektør om å respektere demokratiet, respektere de ulike meningene, respektere følelsene som folk har, prisgi engasjementet, anerkjenne at mangfold og meningsutveksling er sunt – ikke prøve å påføre skam på disse «kranglefantene» som kjemper for det de tror på. Jeg er opptatt av at vi behandler hverandre med respekt, at vi skiller mellom sak og person og unngår nedlatende titler som kranglefanter og lignende. Det forventer jeg også av NHO og direktørene.

Kim Thoresen-Vestre

Gruppeleder i Molde SV og Fylkesleder Møre og Romsdal SV