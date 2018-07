– Barn med spesielle behov har også rettigheter

Leserinnlegg

Statsråd Jan Tore Sanner ønsker at barn med særlige opplæringsopplæringsbehov skal få hjelp så tidlig som mulig. Skal Sanner lykkes med dette, må han videreutvikle det spesialpedagogiske miljøet, ikke fragmentere det.

Når spente førsteklassinger står oppstilt og klare til første skoledag, liker vi å tro at alle begynner med det samme utgangspunktet. Men vi vet at noen av barna vil møte større utfordringer enn andre. I norsk skole er det 8000 barn som trenger ekstra oppfølging i alle fag. Det er barn som kan være døvblinde, barn med autisme eller barn med annen funksjonsnedsettelse. Av disse er det altfor mange som aldri blir sett eller gitt et tilbud, til tross for at vi ofte vet hvem de er.

I april la Nordahl-utvalget frem sin anbefaling for å øke kvaliteten i spesialundervisningen. Utvalget peker på viktige utfordringer i skole. Samtidig foreslår utvalget å splitte opp og nærmest avvikle, utdanningssektorens viktigste instans for spesialundervisning, Statped. Resultatet kan bli tap av viktig fagkompetanse. Vi deler Nordahls bekymringer og intensjoner, men mener det vil være en dårlig idé å splitte opp smale fagmiljøer. Vi skylder barna som har spesielle behov for tilrettelagt opplæring, riktig kompetanse og den beste kompetansen. Skal vi klare få fange opp alle, har vi derfor ikke råd til å miste verdifull fagkompetanse.

Alle foreldre ønsker seg sunne og friske barn ved fødsel. Ved nyfødtscreeningen er det likevel noen foreldre som får beskjeden om at barnet deres har nedsatt funksjonsevne. Gjennom «Straks-tiltaket» får alle småbarnsforeldre tilbud om kursing og bistand fra Statped. De får hjelp av kompetente fagfolk. For barn som får påvist sjeldne diagnoser som Nevronal Ceroid Lipofuscinose (NCL), trenger de hjelp og kompetanse som kun seks rådgivere i hele Norge besitter. Får foreldre påvist syn eller hørselskader for barnet sitt under nyfødtscreening, blir Statped koblet på umiddelbart. Fordi det handler om å være tidlig ute.

I Statped jobber vi med nettopp det statsråden etterlyser mer av; tidlig innsats og inkludering. Vi ønsker å være statsrådens viktigste verktøy og vaktbikkje når han sier at tidlig innsats skal bli hans fotavtrykk som statsråd. For er det noe barn med særskilte behov fortjener, er det offensive politikere som spiller på lag med ambisiøse fagmiljøer. Vi vil bidra til en mer inkluderende spesialundervisning. Fordi alle barn i skolen fortjener en inkluderende skolehverdag, uansett hvilket utgangspunkt de har.

Tone Mørk, adm.dir. Statped

(Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner og bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.)

