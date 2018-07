Reiselivets viktige bidrag til kommunene

Leserinnlegg

Verdien av å skape arbeidsplasser er et tema som preger den politiske dagsorden overalt i disse dager. Norge trenger flere arbeidsplasser, og vi trenger å få flere ut i arbeid. Regjeringens perspektivmelding viser at Norge trenger én million nye jobber innen 2060 for å finansiere eldrebølgen. Reiselivet er en voksende næring som skaper arbeidsplasser i en tid der mange andre bransjer nedbemanner.

Lønnsomt å satse på reiseliv

Ordførerne som satser på reiseliv, vil få flere arbeidsplasser og økte inntekter til kommunekassa. Det innebærer selvsagt at lokale myndigheter legger til rette for en bærekraftig vekst som tar hensyn til natur og miljø, og de som bor der. Den enkelte kommune må selv drøfte hva som er riktig besøkstrykk og riktig balanse mellom fastboende og besøkende. Internasjonalt spås reiselivsnæringen å vokse med 50 prosent innen 2030, ifølge Verdens turismeorganisasjon (UNWTO). Med en miljøbevisst satsing på reiseliv har Norge potensial til å ta en stor del av denne veksten og skape enda flere arbeidsplasser, som Norge så sårt trenger.

30 prosent sysselsettingsvekst siste 10 år

I Norge består reiselivet av 160.000 årsverk. Det er mer enn i oljeboring, fiskeoppdrett og landbruk til sammen. Reiseliv er derfor en viktig sysselsettingsmotor i norske kommuner. Innen overnatting og servering har sysselsettingen vokst med 30 prosent de siste 10 årene. I 2016 og 2017 var overnatting og servering, sammen med bygg og anlegg, de to næringene med høyest vekst i sysselsettingen.

Millioner til kommunekassa

Reiselivsansatte i Molde bidrar med 20 millioner i skatteinntekter, viser rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som Menon Economics har laget for NHO Reiseliv. 90 prosent av skatteinntektene går til Molde kommune, resten tilfaller nabokommuner. Til sammenligning bidrar sjømatnæringen med én million til Moldes kommunekasse, og de ansatte i prosessindustrien med 28 millioner kroner. På landsbasis ser regnestykket slik ut: 4,4 milliarder fra reiseliv, 3,5 milliarder fra prosessindustrien og 1,6 milliarder fra sjømatnæringen.

I Norge er det slik at personbeskatningen i hovedsak tilfaller kommunene, mens bedriftsbeskatningen går til staten. Det betyr at et hotell med et lite overskudd og mange ansatte kan være en vel så viktig inntektskilde for kommunen som en industribedrift med få ansatte og høy omsetning.

Skape gode vekstkommuner der folk vil bo

Det viktigste for landets kommuner er å få unge familier i arbeid til å bosette seg der. En befolkning som bidrar med skatt, er den viktigste kilden til å finansiere eldrebølgen og opprettholde velferdsnivået. Reiselivet er avgjørende for å skape bolyst. Våre bedrifter skaper de sosiale arenaene som gjør at folk vil bli boende og flytte dit. En kommune uten reiseliv vil slite med å holde på sine innbyggere. Før flyttet folk dit det lå en stor industribedrift, nå flytter folk dit de vil bo – til steder med jobbmuligheter og gode aktivitetstilbud for hele familien. Attraktive bedrifter flytter etter.

Flere og trygge arbeidsplasser viktigste valgsak

Neste år er det kommunevalg. Hele Norges befolkning vil ha flere og trygge arbeidsplasser i sin kommune. Da gjelder det å stemme på de partiene som tilrettelegger for at hoteller, restauranter, serveringssteder og opplevelsesbedrifter fortsetter å vokse. Vi i NHOs regionapparat og NHO Reiseliv står klare til møter og dialog med nåværende og fremtidige ordførere over hele landet.

Torill Ytreberg, regiondirektør i NHO Møre og Romsdal

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv

