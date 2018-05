MFK og «krisa»

Leserinnlegg

Jeg er helt uenig med RBs sportskommentator om at det er krise i Molde fotballklubb. Vel har klubben problemer både på og utenfor banen for tiden, men krise? Nei og atter nei!

Stikk finger`n i kunstgresset og se hvor vi kommer fra: en liten by på ca 25 000 innbyggere på nordvestlandet! Hva skal egentlig tilsi at lille Molde skal rule i tippeligaen hvert år? Vi har faktisk hatt en formidabel og ulogisk/unormal suksess på fotballbanen de siste 20 årene. Det toppet seg med gruppespill i Champions League i 99, (hevdet seg mot storheter som Real Madrid, Porto og Olympiakos), ligamestere i 2011, 2012, og «The double» i 2014, samt flere cupgull og vinner av Europa league-gruppa i 2015.

Slikt skaper naturligvis forventninger (ofte urealistiske) blant sportskommentatorer og ihuga tilhengere om å gjenta bedriftene år etter år. Men er det ikke egentlig utopi å kunne forvente slikt i en liten by som Molde?

Med MFKs varierende resultater de siste sesongene har mange kritikere hengt seg opp i dalende fremmøte på hjemmebane. Da må jeg minne om at MFK fortsatt har en publikumsoppslutning tilsvarende ca ¼ av byens befolkning ringside på sine hjemmekamper. (Hvem kan toppe det med unntak av Varg IL på sin «Heimebane»?)

Men det er viktig å beholde troen og optimismen intakt og ikke svartmale situasjonen så snart det butter litt imot. Det er det mange som er flinke til og alt for raske til! Vi må snarest legge vekk det evinnelige maset om gull og atter gull hvert år og at RBK skal utfordres igjen og igjen. Det er vidunderlig deilig når det skjer, men egentlig naturstridig tatt i betraktning de ulike forutsetningene de to klubbene rår over.

Så lenge klubben vår har et uttalt mål om å selge spillere så fort de utmerker seg og blir attraktive for større klubber i gjevere ligaer, er ikke dette mulig å kombinere og oppfylle.

Vær så snill RB og andre dommedagsprofeter: støtt laget og trenerne når det er går litt trått, som det har gjort en periode nå og som det gjorde i mai i fjor – det endte med sølv! Gi trenere og spillere tid, støtte og selvtillit til å komme tilbake på det maksnivået vi vet de har inne.

Så til alle dere surmulere på stadion, på sportssidene, «På tråden», på cafè og i kommentarfeltene: Det er ingen krise i MFK! Det går fint an å leve med at klubben ikke topper ligaen til enhver tid uten dermed å dømme trenere og spillere «nord og ned».

Så lenge spillerne viser glød og hjerte for klubben og yter sitt beste, bør vi gi dem all vår støtte og ta Jo Nesbøs ord på alvor: «Vi e her når du ligger og her når du står»! Heia Molde!!!!!

Sverre Sivertsen på C-feltet