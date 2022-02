Følg anbefalingene: Eksamen bør avlyses

Leder

Utdanningsdirektoratet mener at eksamen bør avlyses både i grunnskolen og i den videregående skolen. Årsaka til dette er pandemien, og konsekvensene av økt smitte og inngripne smittevernsregler i samfunnet. Det vil i så fall være tredje året på rad at avgangsprøvene skriftlig og muntlig blir avlyst. I praksis betyr dette at et årskull går ut av videregående skole uten å ha vært oppe til eksamen en eneste gang.

Regjeringa skal nå ta stilling til om de skal følge den faglige anbefalingen fra direktoratet. Kunnskapsdepartementet har varslet at en avgjørelse vil bli tatt i løpet av kort tid. I år er det ikke den praktiske gjennomføringen av selve eksamensdagen som er den største utfordringen. Direktoratet peker på smittesituasjonen, økt fravær og lokale forskjeller som argument for å avlyse eksamen. De viser til at elevene på grunn av pandemien har hatt ulike rammer for undervisningen. De viser til at likebehandling er et viktig argument for eksamen, men at forholdene i år med vekslende smittetrykk gjør og ulike tiltak gjør at det er vanskelig å oppnå en rettferdig gjennomføring.

Utdanningsdirektoratet understreker at det også er gode argument for å gjennomføre eksamen. Avgangsprøven er en viktig del av skoleløpet for norske elever. Det er forberedende i forhold til hva som venter elevene på høyskoler og universitet. I tillegg er det en mulighet til å få en uavhengig fagvurdering. For noen elever gir denne prøveformen nye muligheter. Derfor er det svært beklagelig at pandemien i to år har ført til avlysninger. Samtidig må årets avgjørelse sjølsagt tas på bakgrunn av det som er situasjonen nå i vår. Og da blir det riktige å følge rådene og avlyse på nytt.

Skal man se på erfaringene fra tidlige år så er tidsaspektet og usikkerhet rundt når avgjørelsen faller et læringspunkt. Det er ingen grunn til å vente mer med denne avgjørelsen. En rask avklaring vil gi både elever og skoler tid og forutsigbarhet. Da kan skoler og elever i fellesskap sette mest mulig inn på å få gode vurderinger av standpunktkarakterene.