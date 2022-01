En ny bedrift kom til hver dag i fjor

Leder

Optimismen har overlevd både koronatiltak og nedstenginger. Det kommer tydelig fram når vi ser oversikten over hvor mange nyetableringer som kom til i Romsdals-regionen i fjor. Tall som Molde Næringsforum har hentet fra Proff forvalt viser at i 2021 ble det etablert 324 aksjeselskaper i de seks kommunene Romsdals Budstikke dekker. Med andre ord: Én nyetablering nesten hver dag!

I tillegg til aksjeselskapene som ble startet i fjor, kommer enkeltpersonforetak. Møre og Romsdal fylkeskommune legger hver høst fram statistikk som gir et samlet bilde på nyetableringer. For året 2020 kom nye enkeltpersonforetak og aksjeselskaper opp i over 500.

Tallene er rett og slett imponerende. De viser at gründerånden er sterkere enn man kunne ant. Flere er villig til å starte egen virksomhet. Flere har tro på forretningsideen sin. Og flere setter ideer og planer ut i virkeligheten. Regionbanksjef Karin Norli i Sparebank 1 SMN fortalte i november i fjor at banken hadde snakket med 600 bedriftsledere i Møre og Romsdal og Trøndelag, og stemningen i bedriftene var gjennomsyret av framtidstro. «Faktisk må vi tilbake til 2011 for å se like sterk optimisme», sa banksjefen. Bedre langtidsvarsel er vel ikke mulig å få?

I Møre og Romsdal var det i koronaåret 2020 flest nyetableringer innen teknisk tjenesteyting, med 580 nyetableringer. På andreplass kom bygg og anlegg, med håndverkertjenester, med 317 nyetableringer. På tredjeplass varehandel og reparasjon av motorvogner med 246 nyetableringer.

Når den daglige nyhetsstrømmen i stor grad handler om covid-pandemien, smitteverntiltak, frykt for permitteringer og temaer som høye strømpriser og trøblete tilgang på varer fra utlandet, er det fort å skape et dystert bilde av næringsvirksomheten. Vi mener det er grunn til å løfte fram personene som ser muligheten til å satse på å skape virksomhet. Bak hver eneste nyetablering står mennesker som er villig til å bruke tid, kreativitet og penger på å skape arbeidsplasser. Mange nyetablerte virksomheter trenger hjelp til å komme ordentlig i gang. Da trengs all velvilje og støtte; fra kommunale næringsfond og Innovasjon Norge, fra bankene og ikke minst fra staten i form av ulike støtteordninger gjennom korona-tida. Nyetablererne trenger en stor heiagjeng.