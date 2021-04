Tiltakene har fungert godt, det gir håp

For nøyaktig et år siden var vi i en ganske lik situasjon.

Leder

For øyeblikket har Norge en synkende smittetrend. Ferske tall viste 314 nye koronasmitta registrert siste døgn. I Oslo har smittetrenden vært synkende over mange dager. I vårt fylke har vi hatt flere lokale utbrudd, men god smittesporing, karantene og isolasjon synes å gi kontroll.

Smittetallene i Norge er nesten halvert siden toppen i uke 11. Sjøl om vi også har nedgang i antall tester, er det ingen tvil om at vi, slik som i fjor, har mindre smitte i takt med at vi nærmer oss sommeren.

Vi er ikke alene om å oppleve smittenedgang, og det er flere land som nå letter på inngripende koronatiltak. Men mange land opplever også nå en ny smittebølge som er svært alvorlig for liv og helse. I Sverige er situasjonen mange steder slik. Landet er helt i verdenstoppen på smittetrykk. Landet har passert både hardt rammete Frankrike og Polen i antall smitta per 100.000 innbygger. Vi ser også at land som har åpnet opp igjen opplever smitteøkning.

Norge åpnet litt opp igjen i forrige uke. Vi håper at det kan fortsette. Tiltakene har igjen hatt god effekt. For nøyaktig et år siden var vi i en ganske lik situasjon. I slutten av april 2020 startet samfunnet på en gradvis gjenåpning, som varte helt til slutten av sommeren. Optimismen var tilbake. Erfaringen er at det brått snur igjen. Men vi vet også hva som fungerer for å stoppe smittespredningen. Og vi har fått vaksiner.

I tida før pandemien og under hele pandemien har Folkehelseinstituttet undersøkt vår livskvalitet, på det meste har over 150.000 nordmenn deltatt. Også under pandemien har det vært stor deltakelse, og det har gitt FHI mulighet til å studere endringen i vår livskvalitet på grunn av viruset.

Den gode nyhet er at vi synes å klare oss ganske godt. Vi har i stor grad bevart tilliten til myndigheter, helsevesenet, til hverandre og til framtida. Det er ikke verst etter snart halvannet år i en pandemi. Mye kan tyde på at omsorgen for hverandre ikke har blitt svekket, men styrket det siste året.