Kapitalkreftene kan ødelegge fotballen

Leder

Søndag kom sjokkmeldinga om at 12 av de mektigste klubbene i Europa ønsker å starte sin egen liga. En ny Super League vil utfordre de eksisterende konkurransene i klubbfotballen. Reaksjonene er sterke, spesielt i England der seks av de såkalte toppklubbene skal ha sluttet seg til denne ideen. Lagene som har planer om å delta i Super League blir nå truet med utkastelse av sine hjemlige ligaer. Endringene som blir varslet vil endre fotballen.

Over tid har pengegaloppen utviklet seg i internasjonal toppfotball. Rundt om i Europa har man forsøkt å opprettholde mest mulig rettferdige konkurransevilkår, blant annet gjennom reglene om finansielt rettferdig spill. Konsekvensen av en Super League kan bli at klubbene fjernes fra supporterne og klubbens historie. En viktig årsak til dette er at fotballklubbene over tid har blitt kjøpt opp av rike milliardærer som sjølsagt bestemmer fritt på styrerommet.

Planene om en ny Super League viser hvor langt det kan gå dersom disse kreftene får fritt spillerom. En liga kun for de rike, der ingen kan rykke ned og penger avgjør hvem som får innpass. Trenere og spillere i de 12 «utvalgte» klubbene har så langt prøvd å distansere seg fra planene. Dette slaget står nå, og fotballen er avhengig av at mektige spillere og trenere tar klar avstand. Uten de beste spillerne vil en slik liga miste sin tiltrekningskraft.

Mens supporterne raser er børsen mer positiv til planene. Det illustrerer på sitt vis at dette nå handler mest om penger. Et supporteropprør kan bli en maktfaktor i ukene og månedene som kommer. Dersom det får tilstrekkelig kraft kan det bli en nyttig påminnelse til blaserte klubbeiere om hva fotball egentlig bør handle om. Grunnideen med idrett er at slaget først og fremst skal stå på banen. Det er trist at 12 av de mektigste og mest populære klubbene nå utfordrer denne grunntanken.