Nyhetene som gir grunn til optimisme

Leder

Samtidig som Norge stengte ned igjen og skuffelsen bredde seg over hele landet, kom det svært gode nyheter fra andre steder i verden i går. For nå har flere land kommet så langt i vaksineringen at vi kan begynne å se hva det vil kunne bety.

USA og Storbritannia ble veldig hardt rammet av pandemien, av ulike årsaker. Sjukdom, død, overbelastet helsevesen og harde nedstengninger har preget landene. Men nå er noe i ferd med å skje.

Mediene både i USA og Storbritannia melder om en gradvis optimisme i takt med hvert vaksinedose som settes. Enda mer tydelig er det i Israel, hvor store deler av den voksne befolkningen har fått første dose. Kontrasten er stor til mange land i EU og til Norge. Her går vaksineringen sakte i forhold.

På lørdag satte Storbritannia like mange vaksiner på ett døgn som Norge har gjort så langt. Både USA, Storbritannia og Israel har hatt nok vaksiner. Over halvparten av alle voksne i Storbritannia har fått første vaksinedose. 520.067 personer er vaksinert med første dose i Norge, viste FHIs statistikk onsdag. Det vi si omtrent hver tiende nordmann.

Det mest gledelige er at vaksinene ser ut til å virke så godt som man håpte og testene viste. Smittekurvene stuper i land med høg grad av vaksinering. Færre blir sjuke og helsevesenet får litt mer pusterom. Det ser også ut til at vaksinene har god effekt mot de ulike variantene av viruset. Sjøl om det er rapport at vaksinerte blir smittet, ser det ut til at de blir mindre sjuke av covid-19 og er langt bedre beskyttet.

Fortsatt er det kamp om vaksinene. Både Norge og EU har havnet i en vanskelig situasjon. Saka har ikke blitt enklere av frykten for mulige bivirkninger.

Verst er det for fattige land, som igjen havner bakerst i køen når godene skal fordeles. For rike land er det verdt å merke seg at pandemien bare kan stoppes ved at samtlige land i verden får vaksiner til sin befolkning. Soldaritet vil være hjelp til selvhjelp.