Trist at vi måtte stenge ned igjen

Vi er glad for at barn og unge igjen ser ut til å bli skjermet.

Leder

377 dager etter at Norge for første gang ble stengt ned i pandemien, kommer en ny runde. Noen av tiltakene er minst like strenge som da de ble kunngjort for et år siden, 12. mars 2020. Men bakgrunnen er selvfølgelig den samme. Frykten for stor smittespredning, alvorlig sjukdom og død i møte med et presset helsevesen.

Verden har endret seg dramatisk det siste året, samtidig som vi har lært mye om hvordan en pandemi rammer i vår tid. Utrolig nok har vi også på kort tid fått flere vaksiner, som kan redde oss ut av krisen. Det er selvfølgelig en stor trøst.

Men vi er nok mange som nå kjenner at det er ekstra tungt med en ny nedstengning, rett før påske. Arbeidsplasser er igjen truet og i verste fall borte før dette er over. Mange som hadde gledet seg til påskeferie opplever at den må kanselleres. Besøk av familie og venner blir umulig. Det meste blir avlyst.

Vi har ikke noe valg. Helsemyndighetene er klar i sitt budskap, viruset har mutert til mer smittsomme varianter og kanskje også farligere for noen av oss. Vi må få ned smitten og vi må hindre at det sprer seg over hele landet. I vårt område er smitten trolig lav for øyeblikket. Men vi har friskt i minne hvor fort situasjonen kan endre seg. Slik vi for eksempel har sett i Ålesund nylig. Forhåpentligvis vil smitteregler og sporing stanse utbruddene, men så langt vurderer FHI at vi må bruke kraftigere virkemidler for å snu utviklinga. Det rammer noen av oss hardt igjen.

Det er mye diskusjon om denne nedstengningen, naturlig nok med så ulik situasjon det er rundt om i landet. Men så langt har smittetiltakene i Norge fungert godt, vi håper det blir tilfelle også denne gang. Vi er glad for at barn og unge igjen ser ut til å bli skjermet for mange av tiltakene.

Slipper vi smitte med påfølgende karantene, kan skoler og barnehager være åpne, og barnas organiserte aktiviteter kan fortsette. Erfaringene fra sist vår gjør det helt riktig å opprettholde gode tilbud til barn og unge, så langt det lar seg gjøre.