Så ble det alvor igjen

Leder





Ikke siden i mars har alvoret i koronasituasjonen vært så stor som nå. Smittekurvene er bratt stigende og det er klynger av utbrudd over hele landet. Også i vårt område.

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bernt Høie var tydelig preget av budskapet de framførte under pressekonferansen i går. Det er ikke rart, for i løpet av noen få uker har situasjonen blitt alvorlig også heime i Norge. Alle fylker har nå over 20 smitta per 100.000. Flere kommuner er under sterkt press for å få testet og smittesporet lokale utbrudd.

Vi er alle lei av pandemi og virus nå. Lei av smittetiltak og begrensninger som rammer hverdagslivet og preger arbeidsplassene. Det kreves mye av mange, både unge og gamle.

Å få beskjed om å holde seg mest mulig heime og treffe færrest mulig andre, er ikke hyggelig. Men det er, sammen med andre tiltak, dessverre nødvendig akkurat nå. Det vi har sett fra Europa i høst er en klar beskjed.

Det er mange som vil bli rammet brutalt hvis vi ikke strammer til. Utsatte grupper må være trygg på at vi vil gjøre det som må til for å beskytte. Det er det fremste kjennetegnet på et varmt og godt samfunn.

Vi må greie å holde skolene åpne for barn og unge. Vi må sørge for at helsepersonell ikke blir så overbelastet at sårbare barn og unge ikke får hjelp. At alvorlig sjuke ikke får behandling. Det er mye som står på spill akkurat nå.

Ordet dugnad er kanskje brukt opp som begrep i smittevern, men det er like sant. Uten at vi alle samarbeider om å få stoppet smitten er viruset en like stor trussel nå som i mars. Vi må være flinke med smittevern, ikke påføre andre skam og hjelpe helsemyndighetene med å stoppe utbrudd

For lærdommen fra i vår skal vi ta med oss. Vi fikk slått ned viruset i nesten hele Norge, og mange kunne ha en tilnærmet normal sommer. Gjør vi det samme nå i november og er solidarisk, kan vi kanskje også få en tilnærmet normal vinter. Vi kan bidra til at ansatte i helse- og omsorg også kan få litt fri i jula.