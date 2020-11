Et imponerende skianlegg på Skaret

Leder

Skaret skisenter er pusset opp for 15 millioner kroner. Utbyggingen beskrives som den største i skisenteret sin historie. Det er viktige oppgraderinger som nå er på plass. Rulleskiløypa er på nytt forlenget. Det samme er snøproduksjonsanlegget. Det siste medfører at sesongen forhåpentligvis kan utvides i begge retninger. I tillegg er den ordinære lysløypa forlenget med over en halv kilometer. Med dette har regionen fått et av de aller beste anleggene i fylket.

Det er et imponerende stykke arbeid som er lagt ned på Skaret. Til tider har det vært krevende. Snøfattige vintere og krevende økonomi har skapt bekymring. Desto mer imponerende er det å se resultatet som nå foreligger.

Oppgraderingen av skisenteret betyr mye for dem som satser på ski eller bruker skitrening til mosjon. I tillegg er Skaret skisenter et viktig turutgangspunkt for alle som vil bruke marka. Dette har blitt et område som legger til rette for allsidighet og mangfold.

En av nyvinningene er en elektronisk bom som innføres ved starten av det nye året. Parkeringsavgift blir en viktig inntektskilde for skisenteret. Å bruke naturen skal være gratis, og betaling for bruk av skiløyper bør derfor være basert på frivillighet.

Betaling for opparbeida parkeringsplasser er da den riktige løsningen, og prisnivået bør legges slik at det er her klart at det er snakk om en parkeringsavgift. Løsningen slik den er presentert virker fornuftig.

Gjengen på Skaret har allerede nye planer for utvikling av området. Neste prosjekt er utbedring av turskitraseen. Det eneste man ikke får gjort så mye med er det naturlige snøfallet. Oppgraderingene som nå er gjennomført gjør at Skaret skisenter byr på trenings- og turmuligheter året rundt. Så får man bare vente på snøen.

Når snøen kommer er alt klart for storinnrykk. Det er gjennomført et imponerende dugnadsarbeid som gir et viktig bidrag til folkehelsa.