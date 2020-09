Er så ille at vi ikke kan være likegyldige

Leder





Pandemien har naturlig nok dominert nyhetsbildet det siste halvåret. Men det er dessverre ingen tvil om at det er større farer som truer menneskeheten i tida framover. Dårlige klimanyheter har kommet fortløpende i skyggen av viruset.

For noen uker siden kom den dramatiske nyheten om issmeltingen på Grønland. Is tilsvarende seks svømmebasseng smeltet hvert sekund på Grønland i fjor, viser en ny studie ifølge NRK. Så stor smelting har aldri tidligere vært registrert på ett år. Issmeltingen på Grønland og i Antarktis foregår nå i et tempo som tilsvarer det mest ekstreme scenarioet til FNs klimapanel (IPCC). Gjennomsnittstemperaturen på Svalbard var i sommer tre grader over normalen. Ifølge klimaforskere er Svalbard et av stedene på kloden som varmes opp raskest på grunn av klimaendringene.

Skogbrannene på vestkysten av USA har fått klimaendringene inn i den amerikanske valgkampen. – Klimaendringer er en realitet og de forverrer brannene i California, sa guvernør Gavin Newson til USAs president Donald Trump under et besøk nå mandag. Samme dag sa demokratenes presidentkandidat Joe Biden at Donald Trumps mangel på innsats mot klimaendringer gjør situasjonen verre.

I rekka av dårlige nyheter kom WWF for en uke siden med en ny rapport som varsler en global naturkrise. Verdens dyrebestander har blitt redusert med i snitt 68 prosent siden 1970, viser rapporten. – Vi mister natur i et tempo som ikke har skjedd på millioner av år. Økte temperaturer som følge av klimaendringer og måten vi bruker naturressursene våre på, presser nå naturen til det ytterste, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

En kan bli både fortvilet og oppgitt av de dramatiske meldingene, men verden vil trenge det motsatte framover. Både forskere og miljøorganisasjoner peker på at menneskeheten nå ikke har noe valg. Vi må ta klimaendringene på det største alvor og forsterke innsatsen for å bremse og snu den uhyggelige utviklinga. Vi kan ikke være likegyldige.