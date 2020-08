Koronaen vil prege oss gjennom høsten

Leder

Før sommeren sa smittevernsekspertene i Norge at de regnet med en ny smittetopp i høst. Nå ser vi at de får rett i spådommen. Sjøl om vi i Romsdal har sluppet billig unna både smittetilfeller og dødsfall som følge av Covid-19, ser vi store utbrudd flere steder i landet. Resultatet av utenlandsreiser og at vi har senket skuldrene i sommermånedene har ført til at kurvene igjen går feil veg.

Linjene til koronatelefoner brytes ned på grunn av massiv pågang, det er lange bilkøer ved testestasjonene, og laborantene jobber på spreng for å fram testresultatene så raskt som mulig.

Mandag kom meldingene om at både Hydro Cup og Molde 7 Topper var avlyst. Det lot seg ikke gjøre å arrangere idrettsfestene uten å få store problem med å følge smittevernsreglene. I Molde strammer kommunen inn besøksreglene på sjukeheimene igjen. Flere blir oppfordret til å gå tilbake til heimekontor, og reiseaktiviteten bør begrenses. Utenlandsreiser frarådes uansett om land er grønne eller røde, og det kommer til å komme råd om munnbind ganske snart.

Nå er det viktigst å få til gode løsninger for skolestarten. Første skoledag for 1.-klassingene blir annerledes enn tidligere år, mens andre elever allerede har fått prøvd skolegang i koronatid i noen uvanlige vårmåneder. På høgskolene har de knapt fått startet på fadderuka før direktøren i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gikk ut og krevde avlysing av denne sosiale starten på studietida. På NTNU i Trondheim er allerede en student i et fadderutvalg smittet av korona.

Så det er bare å stålsette seg for en ny periode med strenge tiltak. Fortsatt definerer vi kampen mot pandemien som en dugnad vi alle må ta del i. Vi får bare være flinke og delta, slik at vi slipper enda tøffere linje fra helsemyndighetenes side. På Rbnett har vi hentet opp igjen Livesenteret der vi kontinuerlig oppdaterer med den ferskeste informasjonen om koronastatusen både i Romsdal og i landet for øvrig.