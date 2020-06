Rauma viser veg med Pride

Leder





For første gang ble det arrangert Pride i Rauma. Mange tankevekkende og rørende innlegg preget den digitale feiringen som ble sendt ut via kommunens nettsider. I tillegg ble regnbueflagget heist fra kommunehuset på Åndalsnes. For mange var flaggheisingen et sterkt øyeblikk. Ordfører Yvonne Wold (SV) sa at flagget ble heist for å vise at Rauma er en kommune med likeverd og respekt som viktige verdier. Hun understreket at ingen skal måtte forlate kommunen for å være den de er. Hun ønsker et samfunn med høg grad av toleranse og samhold.

Pride er en feiring av skeiv kjærlighet og mangfold i samfunnet. Bygdepride i Volda var først med å ta denne viktige markeringen til Møre og Romsdal. Liknende markeringer har seinere blitt holdt i Ålesund og Kristiansund. I år var det planlagt flere Pride-arrangement i Romsdal, men situasjonen med koronaviruset gjorde at mange av markeringene har blitt utsatt. Initiativtakerne i Rauma fortjener ros for at de fikk på plass en digital løsning. Gjennom en liten time fikk publikum høre sterke appeller fra politiske parti, lag og organisasjoner. Spesielt appellene fra de yngste var sterke. Det er fortsatt en lang veg å gå, understreket Ungdomsrådets leder Thea Elise Gråberg.

Det er viktig at slike markeringer ikke bare skjer i de store byene. Rundt om i landet bor det mange mennesker som er glade i heimstedet sitt, men som samtidig strever med å fortelle hvem de er. Det er viktig at offentlige instanser går foran, og er tydelige og støttende i sin kommunikasjon. Når Rauma kommune heiser flagget på kommunehuset er det et svært sterkt signal om aksept og støtte. Det føles godt for mennesker og familier som kan ha kjent på det motsatte. Det er også et viktig signal til mennesker som ønsker å bosette seg i regionen.

I flere kommuner i Romsdal var det planlagt markeringer i år. Vi håper at arrangementet i Rauma kan være til inspirasjon. Spesielt viktig er den tydelige støtten fra det politiske miljøet. Mange raumaværinger beskrev lørdagen som en stor dag hvor de kjente stolthet. Det er rørende når nærmiljøet tar tak, sa Cathrin De Rio Honningsvåg i Molde på Skeiva.