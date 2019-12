Når folk går i fakkeltog, er det alvor

Leder

Folk er fortvilt og opprørt. Det ligger an til at det blir enda dyrere for folk og biler å bruke ferjene i Møre og Romsdal. Fylkespolitikerne ser ingen annen utveg enn å øke billettprisene for å skaffe penger til ferjedriften. I tillegg kan det bli aktuelt å kutte i antall ferjeavganger på flere ferjesamband som fylkeskommunen driver. Dyrere og dårligere ferjetilbud er en miserabel pakke å forsøke å få innbyggerne til å takke ja til.

Folk godtar ikke hva som helst. Når konsekvensene av mye høyere ferjepriser går opp for folk, kommer reaksjonene. Mandag ettermiddag er det varslet protesttog i Molde, med fylkeshuset som endestasjon. Der vil fylkespolitikerne få klar beskjed om hva folk på øyene, lokalt næringsliv, pendlere og alle som er avhengig av ferjene i Norges største ferjefylke, ikke godtar.

Fakkeltog er innbyggernes måte å markere alvoret i ei sak. I Romsdal er det nøyaktig 9 år siden det hittil største folkeopprøret mot politisk styring. 14. desember 2010 ble helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) buet ut av tusentalls mennesker fordi hun ikke ville bygge nytt sjukehus på Eikrem. Fire måneder seinere gikk Kristiansund mann av huse for å bevare sitt sjukehus. Lokalt har vi hatt fakkeltog for trygg skoleveg på Kviltorp, mot kutt i skoler og barnehager i Molde, for ny Malme skole i Fræna. I Molde fakkeltog mot planene om ny E39 i dagen. Og det store fakkeltoget for å vise sympati med ofrene etter terrordagen 22. juli 2011.

Nå er folk i Møre og Romsdal oppriktig bekymra. For mange handler det om tusenvis av kroner i ekstrautgifter for ferjereiser. Det står også arbeidsplasser på spill når bedrifter vurderer å flytte fra Møre og Romsdal til andre deler av landet fordi transportkostnadene er for høye. Fylkespolitikerne har all grunn til å kreve at staten tar en større del av ferjekostnadene i Møre og Romsdal, men fram til det kommer mer penger på bordet fra staten, kan ikke fylkespolitikerne trosse folkeviljen og velte kostnadene over på trafikantene på ferjene. Ekstra prisøkning på ferjebillettene fra nyttår vil ikke bli akseptert.