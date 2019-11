Vil du ta fra 11-åringen mobilen til jul?

Leder

Barn bør ikke få smarttelefon før de begynner på ungdomsskolen, mener digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Ministeren er med rette bekymret for digital avhengighet, og viser til at ni av ti 10-åringer nå har egen smarttelefon. Astrup peker på at mobilen stjeler barns tid fra lek og sosial aktivitet.

Han ber foreldre vente med å gi barna slike telefoner. Leder i Utdanningsforbundets lederråd, Tormod Korpås, sier til NTB at han støtter ministerens initiativ, men advarer om at tendensen ikke kan stanses av foreldre alene. Korpås oppfordrer Astrup til å be Helsedirektoratet lage som retningslinjer foreldre og skoler kan bruke.

Samtidig med Astrups bekymring lanserte kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) den nye læreplanene for grunnskolen og videregående skole. Ifølge Sanner er det snakk om den største endringen i norsk skole siden innføringen av reformen Kunnskapsløftet i 2006. Digitale ferdigheter får en tydeligere plass, og elever skal drilles i kritisk tenkning og kildekritikk. I skolene tar allerede det digitale mer og mer plass.

Vi mener også at det er sant at mobiltelefoner og andre skjermer stjeler for mye tid fra barndommen. Sånt har med rette bekymret voksne hver gang ny teknologi har blitt en del av våre hjem og liv. Nå er det digitale en vesentlig del av skoledagen også.

Men det er likevel grunn til å stille spørsmål om digitaliseringsministeren også bør være like bekymret for voksnes bruk av smarttelefoner, sosiale medier og kommentarfelt. Voksenes oppmerksomhet vil i mange situasjoner reduseres på grunn av skjermbruk og smarttelefoner. Mindre fysisk aktive er vi også blitt av det hele.

Vi opplever barn som engasjerte, bevisste og langt oftere snille med hverandre både på og utenfor skjermene. Som foreldre, besteforeldre og voksne skal vi følge med på at barn og ungdom er trygge på nett. Men vi tror ta det blir vanskelig å «ta fra 11-åringen mobilen før jul», og håper at gode retningslinjer fra Helsedirektoratet kan være nyttig hjelp for både foreldre og skole.