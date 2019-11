Spenstig satsing i Tusten

Leder

Eierne av Tusten Skiheiser ønsker å utvikle alpinanlegget til en helårs friluftspark. Fredag ble det kjent at det skal investeres mellom 50 og 75 millioner kroner i anlegget. Klatrepark, sykkelsti og zipline er blant de nye attraksjonene som skal stå ferdig til sommeren 2020. Med dette får Tusten et stort løft som aktivitetspark. Helårsdrift gjør at anlegget blir mindre sårbart for varierende vintertemperatur. Planene vil gi et flott område mer liv året rundt.

Planene for Tusten styrker Molde som reiselivsdestinasjon. Alpinbakken har sjarm. Det er ikke mye som kan konkurrere med Tusten på en fin vinterdag. Derfor er det viktig at en opptrapping av vinteranlegget er under planlegging. Samtidig trenger reiselivsaktørene helårsaktiviteter. Det er viktig både for familier og kurs- og konferansemarkedet. Rundt om i landet har flere vinterdestinasjoner klart å løfte trafikken utenom det som er naturlig sesong. En utvidet satsing på sykkelturisme og klatring passer bra for Romsdalsregionen.

Eierne av Tusten har vist tålmodighet over flere år. At investorene Erik Berg og Oskar Dag Sylte nå velger å satse på anlegget viser at de fortsatt har store ambisjoner for området. Dette er en offensiv tenking som Molde trenger. Tusten Skiheiser åpnet i 1973. Siden den gang er det mange alpinanlegg som har rukket både å åpne og stenge. For Molde er det verdifullt å ha en alpinbakke når sagt utenfor utgangsdøra. Dette gjør også at hundrevis av barn har hatt en treningsarena lokalt, blant dem alpinister som har hevdet seg i den absolutte verdensklasse.

Reiselivsprosjekt har vist at det er viktig å få fram såkalte «bookbare produkt». En helårs aktivitetspark i Tusten gjør at hotellene i Molde kan lage pakker med friluftsprofil. Det planlagte klatresenteret i sentrum er også med på å bygge Molde sin profil som en aktiv by.