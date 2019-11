Seriegull som varmer og inspirerer

Leder

Molde Fotballklubb kunne søndag kveld juble over et nytt seriemesterskap. For fjerde gang på ni år kan klubben konstatere at de er best i Norge. Det er en stor prestasjon, og forteller om en målbevisst organisasjon med sterk vinnerkultur. Dette er en triumf som betyr mye for alle som bor i Molde og Romsdal. Mange gikk på skole og jobb med et smil om munnen mandag. Fotballklubben samler folk i vår region. Gledesscenene som man så i Molde søndag kveld forteller tydelig hva dette betyr.

Fra verandaen på Hotel Alexandra holdt trener Erling Moe søndag kveld en sterk tale om samholdet rundt klubben. Toppidretten har endret seg radikalt de siste åra, men MFK er fortsatt en klubb med sterk lokal identitet. Trener Erling Moe er en av de fremste ambassadørene for dette. Samspillet mellom spillerne og publikum ble understreket da Moe takket supporterne for støtten. Han snakket om hvordan laget sammen med publikum har bygd en heim rundt Aker Stadion. Dette er et godt bilde på følelsen av tilhørighet og samhold som er rundt MFK.

Det var stort da MFK vant sitt første seriegull i 2011. Etter den første triumfen har MFK vist at de er et stabilt topplag i norsk fotball. Årets seriemesterskap var likevel svært viktig. Ved å ta tilbake posisjonen som Norges absolutt beste lag står klubben sterkere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. MFK har nå gode kort i kampen om oppmerksomhet, sponsorstøtte og attraktive spillere. Dette kan klubben bygge videre på. Samtidig er MFK en lokal klubb hvor folk føler at de er på hils med trenere, spillere og støtteapparat. Dette er ganske unikt, og bygger et sterkt bånd mellom laget og publikum.

MFK er en ambassadør for en vinnerkultur som er verdifull for lokalsamfunnet. I Romsdal er det lov å sette seg høge mål. Det er lov å drømme, men samtidig viser historien at man også må jobbe målrettet. Spillerne og trenerne som søndag kunne juble over seriegull har nok en gang vist at det er mulig. Dette inspirer folk langt utover fotballen. Romsdals Budstikke gratulerer MFK med seriegullet.