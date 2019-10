Ta vaksinen!

Leder

Forrige uke ble influensavaksinen tilgjengelig i vårt område, og vaksineringen er i full gang på legekontor og helseinstitusjoner over hele distriktet. Det er en svært viktig vaksine som hvert år redder livet til mange mennesker.

For de fleste friske mennesker er influensa en plage, men også forbigående. For noen få er influensa farlig og i verste fall dødelige. Takket være at influensavaksinen har blitt så tilgjengelig spares mange menneskeliv under utbrudd av sjukdommen.

Helsemyndighetene gir klart råd om at alle utsatte grupper, som eldre og kronisk sjuke skal vaksinere seg. Men i nyere tid har også helsemyndighetene anbefalt at flest mulig av oss tar influensavaksine. Det er et godt råd.

– Vi er flinke til å vaksinere oss i Molde, spesielt eldre over 65 og de i risikogruppa. Dette er folk med kroniske sjukdommer som hjerte- og/eller lungesyke, diabetes, astma, alkoholisme eller immunlidelser. Målet til WHO er at 80 prosent av de i risikogruppene skal vaksinere seg. Her i Molde ligger vi på rundt halvparten. Så vi må bli enda flinkere. Vaksinasjon er også noe vi gjør for hverandre. Ikke minst for dem som ikke tåler en influensarunde like godt som oss, sa Signe Hjort, ass. kommuneoverlege og smittevernansvarlig, da vaksinasjonen startet i Molde i forrige uke.

Hvert år dør årlig 900 personer i Norge knyttet til influensa, ifølge Folkehelseinstituttet. Årets influensavaksine skal dekke bredere enn fjorårets og beskytter mot fire forskjellige virus, mot tidligere tre. Det øker sjansen for at vaksinen skal dekke de sirkulerende virusene, opplyser fagbladet Journalen.no.

Faren for alvorlig sjukdom og i verste fall dødsfall har vi vært kjent med. Men en ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser også at influensasesongen er dyr og ressurskrevende for samfunnet ellers.

Den årlige influensavaksinen er det beste tiltaket for å redusere de alvorlige følgene. Likevel tar for få i risikogruppa vaksine. Vi vet også at helsepersonell ikke er flink nok. Men heldigvis er stadig flere klar over at influensavaksine ikke bare handler om ens egen helse, men også for omsorgen for hverandre i samfunnet.