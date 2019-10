Suksess med fokus på lokalmat

Leder

Over 1000 personer besøkte den første utgaven av Lefsefestivalen på Vonheim i Malmefjorden i helga. Da ideen først ble lansert var det nok noen som stusset på om et slikt arrangement var liv laga. Arrangementskomiteen har til fulle bevist at det er det. Lefsefestivalen treffer noe i tida. Det større oppmerksomhet rundt mattradisjoner, nisjeproduksjon og lokalmat. Dette er kunnskapsformidling, historiefortelling og inspirasjon i et arrangement. I tillegg var det konkurranse som kan gi vinneren god drahjelp i lokal markedsføring.

Over 1000 på lefsefest i Malmefjorden! Over tusen på lefsefest i Malmefjorden – se bildene! Malmefjorden lefsefestival tok fullstendig av, man skulle nesten tro at det var en kamp om seriegull i lefseligaen. Arrangørene er overveldet.

Rundt om i landet er det liknende arrangement som har blitt viktige for vertskommunen. Rakefiskfestivalen i Valdres og Fårikålfestivalen i Oppdal er to eksempler. Vi ser også at større messer og marked har fått en oppsving. Gjengen bak arrangementet i Fræna har på ett år klart å skape noe av det samme engasjementet rundt Lefsefestivalen. Her er det skapt en entusiasme som kan videreutvikles. Gjentatte ganger har plastpakket fabrikklefse blitt trukket fram som et symbol på mangelen på lokalmat i norsk reiseliv. Det er heldigvis bedring å spore, og flere lokale hotell og restauranter har avtaler med mindre lokale produsenter. Lefesefestivalen kan bli en viktig arena for reiselivsnæringa og produsenter. Samtidig er det en sosial møteplass.

Reko-ring i Molde har fått 4000 medlemmer på kort tid – Det har tatt heilt av. Folk vil ha lokalprodusert mat Annankvar torsdag er det lange køar på parkeringsplassen ved Glamox. Det handlar om lokalmat – direkte frå produsent til kunde.

Annenhver torsdag er parkeringsplassen utenfor Glamox i Molde full av biler. Der opplever REKO-ringen stor pågang. Over 4000 har så langt meldt sin interesse for tjenesten som formidler kontakt mellom lokale produsenter og forbrukerne. I mange år har tilgang til attraktive butikkhyller vært den store utfordringen for produsenter av lokalmat. Mye kan tyde på at publikum i større grad har fått opp øynene for fordelene ved direktesalg. Det er viktig å utvikle møteplasser hvor lokale produsenter kan vise fram produktene sine for et større publikum. Derfor er slike initiativ svært verdifulle for lokalsamfunnet.