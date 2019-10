Justisskandale svekker tilliten til Nav

Leder

Mandag formiddag ble det kjent at flere titalls trygdemottakere er uriktig dømt for å ha mottatt trygdeytelser når de har oppholdt seg i andre EØS-land. Arbeidsminister Anniken Hauglie varslet på en pressekonferanse at hun vil gi en skriftlig redegjørelse til Stortinget om saka. Minst 36 personer har fått ubetinget fengsel i opptil åtte måneder, skriver VG. Riksadvokat Tor-Aksel Busch reagerer på at han ble informert seint om saka. Nå går det mot oppvask på Stortinget.

Bakgrunnen for saka er en tolking av regelverket rundt mottak av sjukepenger når man befinner seg i et EU/EØS-land utenfor Norge. Over 2400 personer kan være rammet av at Nav siden 2012 har tolket regelverket feil. Nav-direktør Sigrun Våreng varslet i mandag at de skal gå gjennom sakene, og rette opp der hvor feil er begått. Dette er en stor sak som har fått dramatiske konsekvenser for dem som det gjelder. Saka svekker også tilliten til Nav sin praksis, og til arbeidsministeren. Dette er mennesker som hadde krav på penger fra Norge, men som likevel havnet i fengsel. Slikt skal ikke skje.

Saka er et alvorlig angrep på enkeltpersoners rettssikkerhet. De som er rammet har krav på erstatning. En grundig opprydding er nødvendig. Samtidig må man jobbe for å komme til bunns i hvordan dette kunne skje, og hvem som har det overordna ansvaret. Med bakgrunn i riksadvokatens kritikk må det også komme fram hvem som har vært varslet om saka undervegs. Rødt, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti er blant partiene som nå varsler at de vil følge saka tett. Arbeidsministeren sjøl beskriver saka som veldig alvorlig.

Misbruk av trygdesystemet er en uting, og skal etterforskes. Samtidig skal folk ha krav på en rettferdig og åpen prosess. Omfanget av denne saka er stort, og strekker seg over en lang tidsperiode. Derfor må man gå bredt ut når man nå skal lete etter årsaka til at det ble så feil.