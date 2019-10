Pasientene skal ikke falle mellom to stoler

Leder

I Norge har vi aldri brukt så mye penger på helsetjenester som nå. Etter at staten tok over ansvaret for sjukehusa i 2002, ble det tydelig at samspillet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene ikke var god.

Arbeiderpartiet fikk vedtatt en samhandlingsreform, der startskuddet gikk 1. januar 2012. I løpet av de åtte åra som har gått, har man ikke klart å lage ordninger som sikrer at pasientbehandlingen flyter mellom sjukehus og kommuner, til beste for pasienten.

Vi hører stadig om tilfeller der pasienter ligger på sjukehus og venter, klar for utskriving, men kommunene har ikke fått tid til å planlegge hvordan pasienten skal tas imot og følges opp. Allerede i 2015 ble det advart om at sjukehus og kommune ikke er flink til å ta hensyn til hvor dårlig en pasient kan være når hun eller han forlater sjukehuset.

Resultatet har vært at mange pasienter har måttet legges inn på sjukehus på nytt. De har blitt kasteballer i helsesystemet. Samhandlingsreformen fungerer altfor dårlig.

Vi undres på: Hva har samhandlingssjefer og helsekoordinatorer i helseforetak og kommuner holdt på med i snart åtte år, når den sømløse pasientbehandlingen fortsatt ikke virker?

Sist uke møttes lederen for KS og statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie. De undertegnet en avtale om forpliktende samarbeid, der det skal opprettes 19 helsefellesskap rundt om i landet.

I helsefellesskapene skal helseforetak, fastleger, kommuner, og brukerrepresentanter møtes for å finne ut hvordan man må samhandle for å gi pasientene den beste oppfølging etter sjukehusopphold.

Det høres fint ut med helsefellesskap. Vi tror ikke helseministeren ønsker mer byråkrati og flere skrivebordsutredninger, men det kan fort bli resultatet. I så fall blir det mindre, ikke mer penger til konkret pasientoppfølging.

Løsningen er antakelig lite original: Kommunene må få mer penger slik at de kan forberede og bemanne oppfølgingen av pasientene som kommer fra sjukehus, enten pasientene trenger oppfølging heime eller i kommunens institusjoner.

Det handler om å bygge fagkompetanse i kommunene og om å ta i bruk digitale verktøy. Det handler også om at sjukehus og kommune er likeverdige partnere. Til slutt handler det også om viljen til å sette pasientens beste først.