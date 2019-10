Ferjeopprør mot forskjellsbehandlingen

Leder

Rundt storbyene skal bompengebetalinga bli lavere. I ferjefylket Møre og Romsdal styrer man på motsatt kurs: Ferjetakstene blir etter alt å dømme satt opp neste år. Ferjene er kystbefolkningens form for bompenger. Med på kjøpet kan trafikantene som er avhengig av å ta ferje, risikere å få færre avganger i døgnet i 2020 fordi fylkeskommunen, som driver ferjesambandene på fylkesvegstrekningene, ikke har råd til å holde oppe dagens ferjetilbud. Det er vanskelig å se en rettferdig linje når staten fordeler pengebruken.

Denne uka reiste en delegasjon fra Møre og Romsdal fylkeskommune sammen med representanter for den nye naboregionen Vestland til Oslo for å formidle hvordan virkeligheten fortoner seg for de største ferjefylkene. Hovedbudskapet fra Møre og Romsdal til regjeringa og Stortinget er at ferjesektoren er underfinansiert. Det betyr kort sagt at Stortinget har bedt fylkene være med på en storstilt omlegging av transportsektoren ved at tradisjonelle dieseldrevne ferjer erstattes med lavutslippsfartøy og elektrisk drevne ferjer. Møre og Romsdal følger opp klimasatsingen; nye fartøy, ombygging av kaier og strømtilførsel, men ser at staten ikke overfører de ekstra kostnadene fylkeskommunen får. Neste år koster omleggingen til elferjer fylket rundt 150 millioner kroner mer enn staten bidrar med. Dette er penger fylkeskommunen må skaffe til veie på andre måter.

For å øke inntektene kan fylkeskommunen øke takstene på ferjestrekningene fylkeskommunen har ansvar for. I tillegg må det spares penger på andre områder for å opprettholde ferjetilbudet. Det kan sikkert sies mye om fylkespolitikerne i Møre og Romsdal, men de har prøvd å imøtekomme ønskene fra næringslivet og befolkningen ved å øke ferjekapasiteten og antall ferjeavganger de siste åra. Nå er det fare for at det må kuttes i tilbud, samtidig som ferjereisende må betale mer. Det er dårlig nytt for alle som bor og virker i dette fylket. Mens bompengemotstanderne rundt storbyene har sterke pressgrupper, har ferjefylkene vært lavmælt i kravene. Når folk merker at ferjetilbudet blir dårligere og dyrere, blir reaksjonene svært kraftige. Regjeringa har allerede vedtatt pengebruken for 2020, men i revidert nasjonalbudsjett til våren må urimeligheten for ferjefylkene rettes opp.