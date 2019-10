Det endelige steget for et nytt sjukehus

Leder

Vi har ikke tall på hvor mange ganger vi har skrevet om gledelige vedtak og nye milepæler for det nye fellessjukehuset. Signeringen av byggekontrakten mellom Helse Møre og Romsdal og entreprenørselskapet Skanska tirsdag om å bygge Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, var det viktigste steget på vegen for å få bygget det nye sjukehuset.

Styret i helseforetaket støtter helhjertet opp om prosjektet. På vegne av innbyggerne i regionen og fagfolkene som skal ha det nye sjukehuset som arbeidsplass, gir det en god følelse å kunne si: Endelig!

Den forretningsmessige avtalen mellom helseforetaket og Skanska slår fast at akuttsjukehuset skal bygges. Punktet der det ikke går an å snu, er passert. Selve byggekontrakten med Skanska har en verdi på 2,1 milliarder kroner, i seg sjøl en formidabel kontrakt i lokal målestokk. Hele sjukehusprosjektet, der all infrastruktur utomhus er medregnet, innredning og utstyr også, har en kostnadsramme på 4,5 milliarder kroner.

Helse Midt-Norge er ansvarlig for låneopptak fra Helse- og omsorgsdepartementet og for egenfinansieringen.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt kostnadene for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). I langt over ett år har helseforetaket og Sykehusbygg HF vært klar over at det forrige regnestykket sprakk med rundt 700 millioner kroner. Prosjektstyrets leder Johan Arnt Vatnan og styreleder Nils Kvernmo har god tru på at det går an å bygge billigere, nettopp derfor er entreprenøren Skanska trukket med i planleggingen ett år før byggearbeidene starter.

Vi er ikke urolig for at akuttsjukehuset blir strippet for funksjoner. Sjukehuset på Hjelset skal være et akuttsjukehus. Da må sjukehuset ha funksjonene som kreves for å fylle kravene til et akuttsjukehus. Så må ingen bli overrasket dersom det velges rimeligere løsninger, og kanskje mindre areal i nybygget.

Det viktigste er at akuttsjukehuset betyr en forbedring av helsetjenestene til alle innbyggerne på Nordmøre og i Romsdal. Ansatte får moderne fasiliteter; en inspirasjon i seg sjøl. I tida framover kommer mye til å handle om å få spleiset fagmiljøene i Kristiansund og Molde slik at fagfolk får mulighet til å bygge de gode miljøene pasientene skal få nyte godt av.