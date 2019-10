Legg bort mobilen mens du er sjåfør

Leder

En spørreundersøkelse gjort i 2018 viste at to av tre sjåfører innrømte å ha brukt mobil mens de sjøl kjørte. Sjåfører som bruker mobil mens kjører bil er langt farligere og mer utbredt enn vi ønsker å tro. Undersøkelsen, som var bestilt av forsikringsselskapet Storebrand, hadde urovekkende opplysninger.

Verstingene på mobilbruk i trafikken var voksne med barn. Foreldre med mange barn kom dårligst ut på spørsmål om mobilbruk på vegene.

Tall fra i år viser at mobilbruken i trafikken samsvarer med funnene i spørreundersøkelsen. Flere bilister tas for å bruke mobil mens de kjører bil. 8.635 bilister fikk forelegg for ulovlig mobilbruk i første halvår, mot 8.089 i første halvår i fjor. Det viser tall P4-nyhetene har fått fra Skatteetaten.

Tallene er urovekkende. Forskere har vist til at sjåfører som bruker mobilen er like uoppmerksomme som sjåfører med opp til nesten 1 i promille. Det er klart flest menn som blir tatt for bruk av mobil mens de kjører. 6209 menn ble stoppet for mobilbruk i første halvår i år, mot 2426 kvinner.

Ekstra alarmerende er det at nettopp foreldre ser ut til å være verstingene. Foreldre skal være forbilder for barna i trafikken og ikke ufarliggjøre atferd i trafikken som kan være til skade for andre og dem sjøl.

Lenge var straffen for å bruke mobiltelefon under kjøring bot på 1.700 kroner. I år ble reaksjonen skjerpet, ved at overtredelse fører til to prikker på førerkortet i tillegg til bota og fire prikker for dem som ikke har hatt førerkort i mer enn to år. Bakgrunnen for straffeøkningen er forskning som viser at mobilbruk gir fra 22 til 164 ganger høgere risiko for ulykker enn vanlig kjøring.

Sjøl om vi en gang trodde at det ikke var så farlig, er kunnskapen større nå. Vår oppfordring er klar: Legg bort mobiltelefonen når du kjører!