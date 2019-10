Når «topp prioritet» ikke hjelper

Leder

Jevnlig er det trafikkulykker på Fv 64 i Årødalen i Molde kommune. Over tid har det vært etterlyst en ny, mer trafikksikker løsning for det ulykkesbelastete krysset. Torsdag ble detaljreguleringen for det nye krysset enstemmig vedtatt av kommunestyret i Molde. Ordfører Torgeir Dahl presiserte at frykter at det kan ta tid før den nye løsningen er på plass. Ordføreren sier at han i åtte eller ni år har fått opplyst at prosjektet har hatt «topp prioritet», men at fylket ikke har hatt penger til gjennomføring.

Det er underlig at vegeieren år etter år kan utsette denne utbedringen. Sjølsagt kan man ikke bruke penger man ikke har, men når man samtidig gjentar at prosjektet har «topp prioritet» blir det vanskelig å forstå argumentasjonen. Nå som reguleringen er på plass er det ingen grunn til at denne saka skal bli liggende lenger. Dersom prosjektet reelt har prioritet må man intensivere arbeidet med å finne midler. Krysset er kjent som et av de mest ulykkesbelasta kryssene i vår region.

For trafikantene som har dette som arbeidsveg spiller det liten rolle om det er kommunen, fylket eller staten som mangler penger til trafikksikring. Realitetene er at et sterkt trafikkert kryss der det jevnlig oppstår farlige situasjoner kan bli stående uendret. Molde kommune fortjener ros for at de nå har gjort alt klart til en endring. Prosjektet har nå blitt billigere og mer realistisk. Møre og Romsdal fylkeskommune forklarer at potten for trafikksikkerhet er lav. Det er vanskelig å forstå at dette skal være en utfordring som man kan dytte på år etter år.

I trafikksikkerhetsarbeidet handler det om å kartlegge ulykkesutsatte punkt, og foreslå tiltak til forbedring. Det hjelper imidlertid lite dersom de aktuelle utbedringene ikke blir fulgt opp. Fylkeskommunen beskriver vedtaket i Molde kommune som en milepæl. De neste åra vil gi svar på hva som egentlig ligger i at prosjektet har «topp prioritet». For de fleste betyr det at prosjektet skal realiseres så snart som mulig. Da snakker man ikke om å vente i årevis.