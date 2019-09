Skaper strid i regjeringa og eget parti

Leder

En uke etter valget er det uro i regjeringa. Abid Raja sine uttalelser om regjeringskollegene i Fremskrittspartiet har dominert nyhetsbildet de siste dagene. Venstre sin stortingsrepresentant sier at det stinker av retorikken til kollegene i Fremskrittspartiet. Han mener at partileder Siv Jensen og eldreminister Sylvi Listhaug tar i bruk «brun propaganda». Raja fastholder sin kritikk av kollegene i en kronikk i Aftenposten tirsdag.

Reaksjonene har vært mange, både i regjeringa og delvis også i Venstre. Innledningsvis ble utsagnene støttet av Venstres partileder Trine Skei Grande. I Fremskrittspartiet ble utsagnene møtt med sterke ord, men samtidig forklart med lederstrid i Venstre. Flere sentrale Frp-politikere krever nå en beklagelse fra Raja. Siv Jensen gikk i går ut med beskjed om at Venstre må ta konsekvensene dersom de har et problem med å sitte i regjering av Fremskrittspartiet. Også statsminister Erna Solberg har kommentert Raja sine uttalelser. Statsministeren sier at hun er tilhenger av en saklig politisk debatt hvor man unngår å klistre merkelapper og karakteristikker på hverandre.

Det er ikke så overraskende at denne konflikten kommer fram i dagen. Erna Solberg har de siste månedene hatt store utfordringer med å holde laget sitt samlet. De indre motsetningene i regjeringa kommer nå til overflata, og statsministeren klarer ikke å dempe dem. Mens enkelte av regjeringsmedlemmene prøver å forklare angrepet med indre maktkamp i partiet Venstre oppfattes det nok forskjellig av mange utenfor regjeringskvartalet. Abid Raja bruker harde ord. Samtidig er det klart at det er langt flere enn Raja som har latt seg provoserende av Listhaug og Jensens sin retorikk.

Erna Solberg sin strategi i slike saker har i stor grad vært å sitte stille i båten. I går sa statsministeren at hun mente at debatten om Raja sin kritikk var over. Dette viser en av Solbergs store utfordringer. Mens aktørene innad i hennes egen regjering har et opphetet ordskifte er det vanskelig å forstå hvorfor statsministeren mener at debatten er avsluttet. Nesten samtidig går Venstre sin partileder ut i VG og beskriver Frp sin retorikk som «forkastelig».