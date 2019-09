Den grønne bølgen fortsatt rekordstor

Styringspartiene møter en grønn brottsjø både i bygd og by.

Leder

Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne (MDG) fortsetter å surfe på en medgangsbølge. NRKs siste meningsmåling, som ble presentert onsdag, viser at de to partiene har en rekordstor oppslutning.

Fem døgn før valget ser MDG tosifret oppslutning på målingen. Senterpartiet ligger an til å passere sitt rekordresultat fra 1995 med klar margin, og nå har også det tredje «grønne» partiet fått litt medgang. NRKs måling viser også hyggelige tall for Venstre.

For de to store, Ap og Høyre, er tallene fortsatt lite hyggelig lesning. Styringspartiene i norsk politikk møter en grønn brottsjø både i bygd og by. Verken bompengeforlik eller annet ser ut til å snu trenden.

Grønt er utvilsomt årets motefarge i politikken. Det er på ingen måte et særnorsk fenomen. Den grønne miljøbølgen har i mange år hatt voksende oppslutning, spesielt i det sentrale Europa. Norge har hengt etter, først i 2011 passerte MDG 1 prosent i oppslutning! Det spesielle i 2019 er at den grønne bølgen er todelt.

Det handler om miljø og klimaendringer, hvor MDG og til en viss grad Venstre har hegemoni. Men også om kampen mot sentralisering, bymakt og etablerte styringspartier, hvor Sp har frontet stadig sterkere motstemmer i reform-Norge.

I 1995 fikk Sp sitt beste lokalvalg-resultat noensinne, med 11,6 prosent oppslutning. Skal vi tro flere meningsmålinger kan det bli et historisk godt valgresultat mandag.

MDG, som på flere målinger er landets fjerde største parti, har mest oppslutning i de store byene. Vi er spent på hvordan partiet vil gjøre det i vårt fylke og i romsdalskommunene.

Uansett er det helt sikkert er at den grønne bølgen også vil prege valgresultatet i vårt område. Og med det lokalpolitikken de neste fire åra.