Monopolet som står like sterkt

Leder

Vinmonopolet i Norge har eksistert siden 30. november 1922. Det er ikke mange handelsmonopol som kan skryte av tilsvarende historikk, og samtidig ha en så bred støtte både blant folk flest og hos våre politikere. Det er nesten ingen politisk strid om Vinmonopolet i 2019.

En ny rapport, som ble lagt fram i Oslo denne uka, viser at nordmenn er dem som drikker alle minst i Norden. I gjennomsnitt drikker hver nordmann over 15 år 6,8 liter ren alkohol årlig. De norske tallene er per 2016 og inkluderer taxfree- og grensehandel. Til sammenlikning drikker dansker over 14 år i gjennomsnitt 9,1 liter ren alkohol, ifølge 2017-tall.

– At alkoholforbruket i Norge er relativt lavt kan tyde på at vinmonopolordningen fungerer etter hensikten. Vårt samfunnsoppdrag er å sikre ansvarlig salg av alkohol. Derfor er dette gledelige tall for oss, sier Elisabeth Hunter, konstituert administrerende direktør i Vinmonopolet, til NTB.

Det er en klar sammenheng mellom gjennomsnittsbruk av alkohol og helsetilstand. Jo mer bruk av alkohol, jo flere helseskader i befolkningen. Et av de viktigste tiltakene for å hindre stor bruk av alkohol i befolkningen er nettopp mulighetene til å begrense omsetningen av alkohol. Det kan staten gjøre ved å regulere skjenketider, skjenkesteder og statlige monopol.

I Norge har Vinmonopolet fått økt oppslutning takket være flere gode nyvinninger. Vi har fått mange flere vinmonopolbutikker i hele landet, sjølbetjening og utvida åpningstider. Vinmonopolets åpningstider skal trolig ytterligere forskyves. I dag kan de holde åpent fra klokka 08.30 til klokka 15 på lørdager, men regjeringa foreslår at åpningstida forskyves til 10 til 16.

Moderniseringen har nok medført økt alkoholbruk, men har vært effektivt for å beholde oppslutningen om monopolet – både hos politikere og folk flest. Samtidig har fagkunnskap og god sørvis vært med å styrke Vinmonopolets omdømme.