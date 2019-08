Elevene må få en rask avklaring

Leder

For over en uke siden var det skolestart i den videregående skolen. For to unge elever med behov for tilrettelegging har det ikke blitt noen skolestart. Romsdals Budstikke har flere ganger omtalt saka til Camilla og Emilie som ønsket å gå videregående skole på Tøndergård i Molde.

Møre og Romsdal fylkeskommune ville ikke etterkomme ønsket, og plasserte de to elevene på Fræna videregående skole og Romsdal videregående skole. Saka skulle egentlig vært behandlet i klagenemnda mandag denne uka men ble utsatt.

Denne saka handler først og fremst om hva slags skoletilbud fylkeskommunen skal gi til to unge jenter som trenger tilrettelegging. Usikkerheten som nå har oppstått er svært uheldig. To elever som har behov for en trygg og god skolestart er satt i en svært vanskelig situasjon.

Foreldrene til elevene sier til Romsdals Budstikke at de føler at de er utsatt for et skittent politisk spill. Politikerne, og fylkesordfører Jon Aasen (Ap) spesielt, har et ansvar for situasjonen som nå har oppstått. I et intervju med Romsdals Budstikke 17. august åpnet Aasen for en ny behandling av saka. Etter en samtale med Aasen skal fylkestingsrepresentant Torgeir Dahl (H) ha formidlet til jentenes foreldre om at det var enighet om at elevene kunne unnlate å møte første skoledag.

Det er nå usikkerhet når saka kommer opp til behandling i klagenemnda, neste ordinære møte er berammet til 23. september. Fylkesordføreren åpner for et ekstramøte, men sier samtidig at han sliter med å kreve at politikerne skal møtes til et ekstra møte i en travel tid med valgkamp. Politikerne må ta ansvar for den situasjonen som nå har oppstått.

De to elevene det gjelder har allerede ventet urimelig lenge. Politikerne bør derfor rydde i sin kalender slik at Camilla og Emilie får en endelig avklaring. At det er valgkamp er ikke en god unnskyldning. Politikernes svake håndtering av denne saka er allerede en del av valgkampen.