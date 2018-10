Det singler godt i glasshuset

Leder

Det vakte oppsikt i fylkestinget da Torgeir Dahl (H) i forrige uke argumenterte mot at Møre og Romsdal skulle fortsette kampen for et nytt soningssenter på Sunnmøre. Sjøl om Dahl er enig i at det er uverdige soningsforhold i dagens Ålesund fengsel, frykter han som ROR-leder at et nytt moderne fengsel på Digerneset vil true den framtidige eksistensen for Hustad fengsel i Fræna. Han har fått merke pisken fra Sunnmøre – blant annet på lederplass i Sunnmørsposten. Her skriver redaktøren: «Kan ein ikkje samla støtte i enkeltsaker fordi dei er på feil side av fogderigrensa, vil fylket heile tida kome til kort.»

Fengselsstrid på fylkestinget

Konklusjonen er vi helt enig i. Dette har romsdalinger og nordmøringer merket i alle år. Da Molde skulle få nytt tinghus på grunn av uholdbare arbeidsforhold, gikk ikke det an. For det kunne true Nordmøre tingrett. Da sjukehuset på Eikrem skulle bygges, gikk heller ikke det, for det kunne det true sjukehuset i Kristiansund. Og da Nordmøre og Romsdal skulle få sjukehus på Hjelset, måtte ikke det bli så stort at det truet sjukehuset i Ålesund som det største sjukehuset i fylket. Slik holder vi på hele tida her i fylket. Denne gangen var det Sunnmøre som fikk høre det. Det singler i glasshus.

Vi forstår veldig godt at man i Ålesund vil slåss for fengselet sitt. Siden åpningen i 1864 har det riktignok vært modernisert noen ganger, men de 24 soningsplassene er ikke tilpasset dagens krav. Planene om bedre sjukehus på Sunnmøre har vært der i flere tiår. Molde hadde også et svært gammelt fengsel fram til det ble lagt ned og ansatte og innsatte ble flyttet til Hustad. Ideelt sett skulle vi fått bedre fengsel i Ålesund og en videreutvikling av Hustad fengsel. Der trengs nemlig flere høgsikkerhetsplasser.

Frykten for fengselet og de 60 soningsplassene på Hustad er reell. I statsbudsjettet foreslås sju norske fengsel nedlagt. Mandag var det politisk streik både på Hustad og i andre norske fengsel i protest mot nedskjæringene i kriminalomsorgen. Hva sier sunnmørspolitikerne den dagen Stortinget sier at det bare skal være ett fengsel i fylket? At vi legger ned i Ålesund og legger alt til Hustad?