Skipsverftene er tilbake på offensiven

Leder

Verftsnæringa kan smile igjen. Etter at oljenedturen i 2014 sendte sjokkbølger inn i verftsnæringa, og førte til nærmest bråstopp for bygging av nye fartøy til offshorenæringa, tyder alt på at verftene både har vært dyktige og hatt kloke medspillere hos myndighetene. Ifølge bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft har det i løpet av sommeren i år blitt inngått kontrakter for bygging av 40 skip til en samlet sum på 22 milliarder kroner.

I sommer kom avgjørelsen om at Vard har fått oppdragene med å bygge tre nye skip for den norske kystvakta. Norske verft har også fått kontrakt på å bygge en rekke cruiseskip, for eksempel en serie skip for cruiserederiet Ponant. Også en rekke nye ferjer skal bygges. Til sammen har norske verft kontrakter for bygging av rundt 100 skip. Oppturen verftsnæringa nå opplever, viser at verftene – med solid støtte fra politikerne – har klart omstillingen fra å være sterkt avhengig av offshorevirksomheten til å kunne bygge skip for ulike formål og oppdragsgivere.

Verftsnæringa sysselsetter mange tusen ansatte. I tillegg til de som arbeider direkte på verftene, gir oppturen oppdrag til en stor underskog av underleverandører. Torsdag ble det for eksempel kjent at Brunvoll i Molde har fått kontrakt på levering av system for framdrift og manøvrering for et nytt kabelleggingsfartøy. Verdiskapingen skjer både lokalt og nasjonalt.

Regjeringen har lyktes i å finne virkemidler som støtter opp under norske verft. Det fortjener regjeringa ros for. Men rosen må deles med et samlet storting som så seint som i vår var enig om at det statlige Eksportkreditt kan gi lån for å finansiere skip som skal brukes i Norge, for eksempel ferjer, hurtigbåter og fiskebåter. Det statlige GIEK stiller garanti for lån, slik at staten tar en del av risikoen og dermed gjør det enklere for rederier å få lån i bankene. Den breie politiske støtten til verftsnæringa handler om to ting: Skape økt aktivitet som gir flere arbeidsplasser, og sikre at kompetansen hos norske skipsverft og hos underleverandørene holdes ved like og utvikles. Dette er et eksempel på god næringspolitikk.